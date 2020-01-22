Abdest alırken başörtüsünün üzerinden baş mesh edilebilir mi?

Sözlük anlamı ile mesh, bir şeyin üzerindeki kalıntıyı el ile silip gidermek demektir. Buna göre başın mesh edilmiş olması için ıslak elin başa temas etmesi şarttır. Bu sebeple ıslak elin başa temasını önleyecek başörtüsü bone, peruk vb. şeyler üzerine yapılan “mesh" geçerli olmaz (İbnü'l-Hümam, Feth, I, 159) Ancak kadınlar abdest alırken başörtülerini çıkartmadan ellerini başörtülerinin altına sokarak başlarını mesh edebilirler. Zira Hz Peygamber (s.a.s) sarığını çıkarmadan, altından elini sokarak başını mesh etmiştir. (Ebû Davûd , Tahâre, 57)



Ayet-i Kerime ve Meali

“Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. (Yüz ve el gibi) görünen kısımlar müstesna, zînet (yer)lerini göstermesinler. Başörtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar. Zinetlerini, kocalarından yahut babalarından yahut kocalarının babalarından yahut oğullarından yahut üvey oğullarından yahut erkek kardeşlerinden yahut erkek kardeşlerinin oğullarından yahut kız kardeşlerinin oğullarından yahut Müslüman kadınlardan yahut sahip oldukları kölelerden yahut erkekliği kalmamış hizmetçilerden yahut da henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf olmayan erkek çocuklardan başkalarına göstermesinler. Gizledikleri zinetler bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler, hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz!" (Nûr, 24/31).



Hadis-i Şerif ve Manası

Ya'la b. Ümeyye (r.a) tarafından nakledildiğine göre, Allah'ın Resulü (sas) açıkta gusleden bir adam gördü. Bunun üzerine minbere çıktı. Allah'a hamd edip, O’nu övdükten sonra şöyle buyurdu: “Allah halimdir, haya sahibidir, kusurları örter. Hayâyı ve örtünmeyi sever. Biriniz gusledeceğinde kapalı yerde yıkansın." (Nesâî, Gusül ve Teyemmüm, 7)



Dua

“Allah'ım! Kötü ahlaktan, nefsani arzulardan, kötü işlerden ve ayıp şeylerden beni uzaklaştır." (İbn Hibban, Ed’ıye. No: 960)