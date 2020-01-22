Glaswin

ISPARTA MÜFTÜLÜĞÜ: BİR SORU BİR CEVAP

ISPARTA MÜFTÜLÜĞÜ: BİR SORU BİR CEVAP
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Abdest alırken başörtüsünün üzerinden baş mesh edilebilir mi?
Sözlük anlamı ile mesh, bir şeyin üzerindeki kalıntıyı el ile silip gidermek demektir. Buna göre başın mesh edilmiş olması için ıslak elin başa temas etmesi şarttır. Bu sebeple ıslak elin başa temasını önleyecek başörtüsü bone, peruk vb. şeyler üzerine yapılan “mesh" geçerli olmaz (İbnü'l-Hümam, Feth, I, 159) Ancak kadınlar abdest alırken başörtülerini çıkartmadan ellerini başörtülerinin altına sokarak başlarını mesh edebilirler. Zira Hz Peygamber (s.a.s) sarığını çıkarmadan, altından elini sokarak başını mesh etmiştir. (Ebû Davûd , Tahâre, 57)

Ayet-i Kerime ve Meali
Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. (Yüz ve el gibi) görünen kısımlar müstesna, zînet (yer)lerini göstermesinler. Başörtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar. Zinetlerini, kocalarından yahut babalarından yahut kocalarının babalarından yahut oğullarından yahut üvey oğullarından yahut erkek kardeşlerinden yahut erkek kardeşlerinin oğullarından yahut kız kardeşlerinin oğullarından yahut Müslüman kadınlardan yahut sahip oldukları kölelerden yahut erkekliği kalmamış hizmetçilerden yahut da henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf olmayan erkek çocuklardan başkalarına göstermesinler. Gizledikleri zinetler bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler, hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz!" (Nûr, 24/31).

Hadis-i Şerif ve Manası
Ya'la b. Ümeyye (r.a) tarafından nakledildiğine göre, Allah'ın Resulü (sas) açıkta gusleden bir adam gördü. Bunun üzerine minbere çıktı. Allah'a hamd edip, O’nu övdükten sonra şöyle buyurdu: “Allah halimdir, haya sahibidir, kusurları örter. Hayâyı ve örtünmeyi sever. Biriniz gusledeceğinde kapalı yerde yıkansın." (Nesâî, Gusül ve Teyemmüm, 7)

Dua
“Allah'ım! Kötü ahlaktan, nefsani arzulardan, kötü işlerden ve ayıp şeylerden beni uzaklaştır." (İbn Hibban, Ed’ıye. No: 960)
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Dönerciler bu habere dikkat! Artık Gıda Terörü Bitecek!
Teste girmeyen sürücülere ceza! Geri sayım başladı
TED ISPARTA KOLEJİ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ TÜRKİYE 2.Sİ OLDU...
Aranan şahıslar Isparta emniyet ekiplerince yakalandı! Toplam 32 kişi...
Eczacılar kullanılmayan ilaçları toplayacak, Isparta Belediyesi de imhasını sağlayacak
İŞTE OBM'NİN 2019 ISPARTA, BURDUR HİZMETLERİ VE YATIRIMLARI
Isparta'da Giyim'de İnanılmaz Fiyatlar! Yüzde 50 indirim...!
Isparta'da Sevgililer Günü'ne özel Hediyeler...
Antalya'da Kaçak avlanan 3 kişi yakalandı!
ISPARTA'DA 1.DAVRAZ KAR ŞENLİĞİ VE KONSER!
Isparta'da Davraz Kayak Merkezi Sizi Tutkunuzu Yaşamaya Davet Ediyor
BAKA'YA PERSONEL ALINACAK! İLAN YAPILDI
Isparta'daki sürücüler bu habere dikkat Trafiğe kapalı yol uyarısı
Isparta'da jandarmadan kaçak kazı operasyonu
Binlerce kişiye müjde! Paranızı geriye alabilirsiniz
Isparta'da çocuklara yarıyıl karne hediyesi
Isparta ve Akşehir Spor Maç Sonucu...
BU SUÇLAR HARİÇ BİNLERCE KİŞİYE TAHLİYE UMUDU GÖRÜNDÜ
2020’nin en düşük ve en yüksek AGİ ücreti belli oldu
Isparta'da Gözde Balık'tan Deniz Ürünleri Sergisi
IGİAD, Isparta'da Uygulamalı Teknolojiye ve bilime dikkat çekti
haber: Isparta'da futbol şöleni başlıyor!
Isparta'daki sürücüler bu habere dikkat! son tarih verildi
TÜRKER AVM'DE İNDİRİMLER DEVAM EDİYOR
ISPARTA'DA ÇOCUKLARIN GÖZDESİ YİNE FUNCİTY OLDU
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharDünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
kaya-halISPARTA BOYKES DÖNER SİPARİŞısparta cocuk kulübüisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıisparta giyotin cam balkonISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta-Burdur'da kurt, vaşak, yaban domuzu, tilki ve çakal işte böyle yakalandı...Isparta-Burdur'da kurt, vaşak, yaban domuzu, tilki ve çakal işte böyle yakalandı...17 Ocak 2020
Isparta'daki sürücüler bu habere dikkat Trafiğe kapalı yol uyarısıIsparta'daki sürücüler bu habere dikkat Trafiğe kapalı yol uyarısı20 Ocak 2020
Isparta Emniyet Müdürlüğü bildirdi: Denetimler sıklaştırıldı!Isparta Emniyet Müdürlüğü bildirdi: Denetimler sıklaştırıldı!15 Ocak 2020
Isparta'daki Yolcu Otobüsü Kazası Nasıl Oldu? açıklamalar geldi...Isparta'daki Yolcu Otobüsü Kazası Nasıl Oldu? açıklamalar geldi...16 Ocak 2020
Isparta'nın Futsal star'ları belli olduIsparta'nın Futsal star'ları belli oldu16 Ocak 2020
Bakan'dan çalışanlar için son dakika tayin açıklamasıBakan'dan çalışanlar için son dakika tayin açıklaması16 Ocak 2020
Son dakika haber: 2020 bedelli askerlik ücreti belli olduSon dakika haber: 2020 bedelli askerlik ücreti belli oldu16 Ocak 2020
Isparta'da ailelerden düzenlenen seminere yoğun ilgiIsparta'da ailelerden düzenlenen seminere yoğun ilgi16 Ocak 2020
ISPARTA DEREBOĞAZI YOLU NE ZAMAN BİTECEK? İŞTE CEVABIISPARTA DEREBOĞAZI YOLU NE ZAMAN BİTECEK? İŞTE CEVABI16 Ocak 2020
Isparta çok önemli sınav duyurusu! Tarih verildi! izin belgesi verilecekIsparta çok önemli sınav duyurusu! Tarih verildi! izin belgesi verilecek17 Ocak 2020
Isparta'da o belediye araç filosu genişletti...Isparta'da o belediye araç filosu genişletti...15 Ocak 2020
2020’nin en düşük ve en yüksek AGİ ücreti belli oldu2020’nin en düşük ve en yüksek AGİ ücreti belli oldu19 Ocak 2020
Son dakika haber:Hain saldırı! 3 askerimiz şehit düştüSon dakika haber:Hain saldırı! 3 askerimiz şehit düştü17 Ocak 2020
Aranan 37 şahıs Isparta Emniyet Ekiplerince YakalandıAranan 37 şahıs Isparta Emniyet Ekiplerince Yakalandı15 Ocak 2020
Isparta'da Bolkes Et Döner'den Öğrencilere KampanyaIsparta'da Bolkes Et Döner'den Öğrencilere Kampanya17 Ocak 2020
Isparta'da Bağımlılıklarla Mücadele için toplandılarIsparta'da Bağımlılıklarla Mücadele için toplandılar16 Ocak 2020
Isparta'da 13 bin 700 öğrenci kendini bu sınavla test ettiIsparta'da 13 bin 700 öğrenci kendini bu sınavla test etti15 Ocak 2020
Türkiye'de bir ilk! Isparta'da Gurur Duyduğumuz Bir ProjeTürkiye'de bir ilk! Isparta'da Gurur Duyduğumuz Bir Proje17 Ocak 2020
TÜRKER AVM'DE İNDİRİMLER DEVAM EDİYORTÜRKER AVM'DE İNDİRİMLER DEVAM EDİYOR18 Ocak 2020
ISPARTA'DA ÇOCUKLARIN GÖZDESİ YİNE FUNCİTY OLDUISPARTA'DA ÇOCUKLARIN GÖZDESİ YİNE FUNCİTY OLDU17 Ocak 2020