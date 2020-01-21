Eğirdir Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri 15-18 Ocak 2020 tarihleri arasında Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 27.FoodProduct - Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı’nı ziyaret ettiler.Öğrenciler fuara katılan firma stantlarını ziyaret ederek bilgilendiler ve profesyonel aşçılar ile tanışma fırsatı buldular. Öğretim görevlileri Çetin MEYDAN,Hüseyin DUMAN, Atilla GÖKDEMİR ve Fatih HERDEM’inde katıldıkları fuarda Türkiye'nin sektördeki satın alma platformları otel, restoran, kafe, hastaneler, yurt ve misafirhaneler gibi sektör ve kamu kurum yöneticilerinden oluşan alım heyetleri bir araya geldi. Fuarda, Türkiye Aşçılar Federasyonu, Antalya Gastronomi Eğitimcileri Birliği Derneği ve ANFAŞ işbirliğiyle "Yaşasın Anadolu Food Show" etkinlikleriyle, turistik tesislerde yerli malı kullanımını teşvik için yemek yarışmaları, workshop ve söyleşiler gerçekleştirildi.Otel Baristaları Derneği tarafından "Latte Art Yarışması ve Kahve Etkinlikleri”düzenlendi.Saat 15:30’dan sonra Galeri Kristal ziyaretinin gerçekleştirildiği etkinlikte öğrenciler,showroomda sergilenen ve yiyecek içecek üretiminde kullanılan ekipman ve araçlar hakkında bilgiler aldılar. Kilit Grup yöneticileri Sn. Pelin Kilit, Adil GÜRKAN ve Erkan YILDIRIM tarafından yakın ilgiyle karşılanan öğrenciler ve öğretim elemanları, bu ilgilerinden dolayı yöneticilere teşekkür ederek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra saat 20:30’da Eğirdir’e döndüler.