"AO Spine Erken Başlangıçlı Skolyoz" Hastane Bazlı Seminer SDÜ'de Yapıldı
Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı tarafından Uluslararası Ortopedi kuruluşu AO Spine bünyesinde hastane bazlı “Erken Başlangıçlı Skolyoz” semineri düzenlendi.
Hastane Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminerin açış konuşmasını SDÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emine Elif Özkan yaptı.
Seminerin sunumunu ise SDÜ Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Vecihi Kırdemir ve Dr. Öğretim Üyesi Recep Dinçer, moderatörlüğünü de Memorial Antalya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Hekimi Prof. Dr. Yetkin Söyüncü ve SDÜ Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barbaros Baykal yaptı.
Seminere, SDÜ Hastanesi Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. H. Murat Göksel, Doç. Dr. Serdar Oğuzoğlu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Nevres Aydoğan, İstanbul Florence Nightingale Hastanesinden Prof.Dr. Meriç Enercan, İstanbul Tıp Fakültesinden Doç. Dr. Turgut Akgül, Dr. Ö. Üyesi Murat Korkmaz, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Op. Dr. Özcan Kaya, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinden Dr. Ö. Üyesi Sina Coşkun, Antalya Eğitim ve Araş. Hastanesinden Doç. Dr. Özkan Köse, Alanya ALKÜ Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalından Prof. Dr. Ahmet Aslan ve ekibi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden Doç. Dr. Mutlu Çobanoğlu ve ekibi, Isparta ve çevre illerden pek çok uzman doktor ve fizyoterapist katıldı.
Erken başlangıçlı skolyoz tanımlama ve sınıflamayı anlatan SDÜ Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Recep Dinçer; “10 yaş altı etyolojisine bakılmaksızın tüm eğrilikler erken başlangıçlı skolyoz olarak adlandırılmaktadır. Omurgamızdaki yana doğru olan 100 ve üzerindeki eğiklik ‘Skolyoz’ olarak adlandırılmaktadır. Skolyoz, toplumda yaklaşık %1-3 oranında görülür. Kız çocuklarda erkek çocuklara göre yaklaşık 8-10 kat daha sık görülebilir.” dedi.