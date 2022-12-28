"AO Spine Erken Başlangıçlı Skolyoz" Hastane Bazlı Seminer SDÜ'de Yapıldı

Erken başlangıçlı skolyoz tanımlama ve sınıflamayı anlatan SDÜ Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Recep Dinçer; “10 yaş altı etyolojisine bakılmaksızın tüm eğrilikler erken başlangıçlı skolyoz olarak adlandırılmaktadır. Omurgamızdaki yana doğru olan 100 ve üzerindeki eğiklik ‘Skolyoz’ olarak adlandırılmaktadır. Skolyoz, toplumda yaklaşık %1-3 oranında görülür. Kız çocuklarda erkek çocuklara göre yaklaşık 8-10 kat daha sık görülebilir.” dedi.