Isparta, Çeşitli Sektörlerde İhracatını Artırıyor

Isparta, Eylül 2023 tarihleri arasında farklı sektörlerdeki ihracatını artırmaya devam ediyor. İşte Isparta'nın çeşitli sektörlerdeki önemli ihracat verileri:

Yaş Sebze ve Meyve İhracatı 100 Milyon Dolara Yaklaşıyor

Isparta, 1-30 Eylül 2023 tarihleri arasında 5 milyon 590 bin dolar değerinde yaş sebze ve meyve ihracatı gerçekleştirdi. Bu, yılın toplam yaş sebze ve meyve ihracatının 89 milyon 826 bin dolara yaklaştığını gösteriyor. Isparta'nın tarım ürünleri ihracatındaki bu büyüme, sektörün önemli bir oyuncusu olduğunu gösteriyor.

Kimyevi Madde İhracatı 5 Milyon Doları Aştı

Isparta, Eylül 2023'te 5 milyon 854 bin dolar değerinde kimyevi madde ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdi. Mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektöründe de rekor bir seviyeye ulaşıldı; 3 milyon 100 bin dolarlık ihracat yapıldı. Toplamda bu sektör, 24 milyon 650 bin dolarlık bir ihracat büyüklüğüne ulaştı. Isparta'nın farklı sektörlerdeki çeşitliliği, ekonomik dayanıklılığını yansıtıyor.

Çimento İhracatı Rekor Seviyeye Ulaştı

Isparta, 1-30 Eylül 2023 tarihleri arasında 8 milyon 81 bin 20 dolar değerinde çimento ihracatı gerçekleştirdi ve bu alandaki rekorunu tazeledi. Yılın toplamında, çimento sektöründeki ihracat büyüklüğü 41 milyon 601 bin dolar olarak kaydedildi. Bu, Isparta'nın inşaat ve inşaat malzemeleri sektöründe öne çıkan bir oyuncu olduğunu gösteriyor.

Sektörel İhracat Verileri

Çelik: 32,03 milyon dolar (Ocak-Eylül 2023)

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri: 8,081,20 milyon dolar (Ocak-Eylül 2023)

Demir ve Demir Dışı Metaller: 411,05 milyon dolar (Ocak-Eylül 2023)

Elektrik ve Elektronik: 50,93 milyon dolar (Ocak-Eylül 2023)

Halı: 1,461,19 milyon dolar (Ocak-Eylül 2023)

Hazırgiyim ve Konfeksiyon: 2,421,24 milyon dolar (Ocak-Eylül 2023)

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri: 5,854,52 milyon dolar (Ocak-Eylül 2023)

Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri: 3,169,65 milyon dolar (Ocak-Eylül 2023)

Tekstil ve Hammaddeleri: 1,358,18 milyon dolar (Ocak-Eylül 2023)

Yaş Meyve ve Sebze: 5,590,08 milyon dolar (Ocak-Eylül 2023)

Toplam İhracat (Ocak-Eylül 2023): 340,472,59 milyon dolar

Isparta, farklı sektörlerdeki ihracat çeşitliliğiyle ekonomik büyümesini sürdürüyor ve bölgesel ekonominin güçlü bir aktörü olarak öne çıkıyor.