Başkan Tural, Vali Baruş’a esnafın yardımlarını anlattı

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, İl AFAD Müdürlüğü’nde Vali Aydın Baruş ve İl AFAD Müdürü Ethem Kılıçarslan’ı ziyaret etti

Oda başkanlarının da bulunduğu ziyarette, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde, Esnaf Odaları Birliği öncülüğünde deprem bölgesine ve deprem sonrası ilimize gelen afetzedelere yapılan yardımlar ele alındı. Birlik Başkanı Tural ahilik geleneğinden aldıkları yardımlaşma ve dayanışma prensibiyle afetin yaşandığı ilk günden bu yana esnaf teşkilatının yardımlarını sürdürdüğünü söyledi. Bölge Birliği ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla 23 milyon 195 bin lira nakdi yardımda bulunduklarını belirten Başkan Tural, Isparta’dan Birlik, esnaf odaları ve kooperatif aracılığıyla 1 milyon 965 bin lira nakdi destek sağlandığını kaydetti. 2000 battaniye ve 750 çift ayakkabının hemen bölgeye gönderildiğini aktaran Başkan Tural, esnaf odalarınca da bölgeye ayni yardımlar yapıldığını, ayrıca arama kurtarma ekiplerinin gönderildiğini söyledi. KYK yurtlarında kalan misafirler için öğlen çorba ikramı verildiğini, misafirlerin saç sakal ve yüz bakım hizmetini alabilmesi için yurtlarda oluşturulan salonlara gerekli malzemelerin temin edileceğini ve sürekli kuaför bulundurulacağını ifade eden Başkan Tural, imkanlar ölçüsünde yardımların süreceğini dile getirdi.