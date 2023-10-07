Isparta Halk Otobüsleri Başkanı Faruk Daşdöner'den Isparta 32 Spor'a Destek

Isparta 32 Spor, Türkiye 2. Futbol Ligi Kırmızı Grupta mücadele ederken, takıma destekler artarak devam ediyor. Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir, Futbol Şube Sorumlusu Fehmi Gezer ve Basın Sözcüsü Serkan Başpınar, Isparta Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Faruk Daşdöner'i ziyaret etti.

Başkan Daşdöner, Isparta 32 Spor'a tüm kentin destek vermesi gerektiğini vurgulayarak pembe-yeşil takımın yanında olduklarını ifade etti. Ayrıca, Isparta 32 Spor'a kombine bilet gibi destekler sağlayacaklarını belirtti. Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir, bu tür desteklerin takımı geleceğe umutla bakmaya teşvik ettiğini ve Isparta için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Ziyaret sırasında Başkan Daşdöner'e, takımın ismi yazılı bir forma hediye edildi. Bu tür iş birlikleri, yerel spor kulüplerinin sürdürülebilirliğini ve gelişimini desteklemek için önemli bir rol oynar ve sporun toplumda daha fazla yaygınlaşmasına katkı sağlar.