

Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Yeni Mimar Adaylarına Merhaba Dedi

Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı'na ve yeni mimar adaylarına hoş geldin dedi. Mimarlık Fakültesi fuayesinde düzenlenen sergide, "Mimari Proje 4" dersi kapsamında hazırlanan projeler sergilendi.

Sergi, Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Ayyıldız, Prof. Dr. Mehmet Gençtürk, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Türk, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Sergi, yeni üniversite hayatına başlayan gençlerin heyecanını yansıttı. Etkinlik sırasında öğrenciler, akademisyenlerle sohbet ederek keyifli zaman geçirdiler.

Üniversiteye bu yıl katılan öğrencileri tebrik eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Ayyıldız, yeni eğitim-öğretim yılının başarılı geçmesini diledi. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ali Türk, etkinlik kapsamında mimarları ve öğrencileri bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti ve serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu tür etkinlikler, yeni öğrencilerin üniversiteye daha kolay uyum sağlamalarına ve akademisyenlerle tanışmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda öğrencilerin projelerini sergileyerek yaratıcılıklarını ve tasarım yeteneklerini paylaşmalarına da bir platform sunar.