TÜRSAB İZMİR BÖLGESİ SEYAHAT

ACENTALARINDAN EĞİRDİR ÇIKARMASI

Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali GÖÇER ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK Eğirdir'de İzmir Bölgesi TÜRSAB Temsil Kurulu Üyelerini ağırladılar.Isparta programı çerçevesinde Eğirdir'e gelen misafirleri Eğirdir Hızırbey Camii önünde Göçer ve Başkan Gök birlikte karşıladılar. Misafirler Eğirdir Hızırbey Camii ve tarihi Dündarbey Medresesini gezdiler. Daha sonra Eğirdir Limanı ve Eğirdir Kalesini gezen acenta yetkilileri buradan da Kovada Milli Parkı ile Çandır Yazılı Kanyona hareket ettiler.Eğirdir'de açıklamalarda bulunan TÜRSAB Türkiye Seyehat Acentaları Birliği Bölge Temsil Kurulu Üyesi Ege Ceylan KAYALARLIOĞULLARI yaptığı açıklamada ; 'Burada bizi ağırlayan sayın Isparta Valimize, Isparta ve Eğirdir Belediye Başkanımıza çok teşekkürlerimi sunuyorum. Biz acentalar olarak buraya bir plan ve program içerisinde geldik, beklentilerimizi biz kendilerine sunduk. Sayın Eğirdir Belediye Başkanımızda kendi projelerini anlattı. Bizde buraya tur yapacak üye acentalarımıza beklentilerini nelerin gereksinim olduğunu kendilerine söyledik. bu çerçevede inşallah kademe kademe yapılan program ve projelerle turizmi Eğirdir'de, Isparta ve etrafında turizmi arttırmayı daha da turist sayısını artırmayı düşünüyoruz. İnşallah 2022 ve 2023 yılı süreci içerisinde pandemi geçtikten sonra da hem turizm, hem yerel yönetimler, hem de il bazında herkes kazazsın isteriz. Herkese teşekkür ederim.' ifadelerini kullandı.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ise; 'Turizm faaliyeti gösteren tüm kurumlarımızla, işletmelerimizle işbirliği içerisindeyiz. Yerel idarelerinde mutlaka bu tanıtımın faaliyetlerinde bir kenarında olması lazım. Bu anlamda zaten Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz özellikle bu eserlerin tanıtılması konusunda muhatapların bir araya gelmesi konusunda zaman zaman çeşitli faaliyetleri sürdürmekte. Öncelikle bizim bir arada olmamız, turizm adına beyin jimnastiği yapmamız, turizm faaliyetlerini birlikte değerlendirmemiz, tarihi güzelliklerimizin sergilenmesi ve gelecek nesillere aktarılması konusunda işbirliği için olmamız çok önemli. En büyük kazanım bizim birlikte olmamız. Biz birlikte olduktan sonra, bu konuları değerlendirdikten sonra mutlaka bunun arkasından çeşitli projeler ve çeşitli faaliyetler gelir. Gelecek nesillere bunu hep beraber aktarırız, ama artık dünyada ekonomik açıdan değerlendirdiğimizde turizm önce gelen gelir kaynaklarından birisi. Turizm faaaliyetlerinde ekonomik açıdan daha güzel noktaya gelmek içinde var gücümüzle hep beraber çalışmamız lazım. Bu anlamda her birimizin çeşitli rolleri vardır. Mutlaka her birimiz bulunduğumuz alanlarda da çeşitli katkıları birlikte sağlarız. İlçemiz çok güzel bir coğrafyadayız. Turizm açısından, tarım açısından, güvenlik açısından, sağlık açısından her yönüyle önde olan bir yerdeyiz. Isparta ve Eğirdir'in güçlü bir güvenlik teşkilatı var. Sağlık açısından çok güçlü bir sağlık alt yapımız var. Isparta Şehir Hastanesi ve Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanemiz var. Tarihi güzellikleriyle, turizm güzellikleriyle ve tarımıyla dünyadaki en iyi elmayı biz yetiştiriyoruz. Eğitim anlamında güçlü bir eğitimimiz var. Biz her zaman sizlerle işbirliği içinde ilçemize gelecek turistlerimizi ağırlamaya hazırız, her birinizde elinden gelen katkıyı sağlayacaktır' ifadelerinde bulundu.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK daha sonra misafirlere Eğirdir Belediyesi Sosyal Tesislerinde ikramlarda bulunarak video eşliğinde Eğirdir'i tanıttı. Misafirlere Eğirdir elması ikram edildikten sonra acenta yetkilileri Citta Slow marketlerden Eğirdir elmasından yapılan ürünleri aldılar. Günün anısına TÜRSAB İzmir Bölgesi Temsil Kurulu Üyesi ege Ceylan KAYALARLIOĞULLARI Başkan Veli GÖK'e teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.Misafirler yakın ilgi, alaka ve misafirperverliklerinden dolayı EğirdirBelediye Başkanı Veli GÖK'e teşekkür ettiler.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)