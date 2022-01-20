EĞİRDİR BELEDİYESİ HAFTA SONLARI DAVRAZ

KAYAK MERKEZİNE OTOBÜS SEFERLERİ BAŞLATTI.



Eğirdir Belediyesi Başkan Veli GÖK'ün talimatları ile her yıl olduğu gibi Isparta'nın kış turizminin gözde mekanı Akdeniz'in en büyük kayak merkezi Davraz Kayak Merkezine otobüs seferleri başlattı.

Eğirdir'e yakınlığı ile bilinen Davraz Kayak merkezine gezmek için gitmek isteyen vatandaşların gidiş dönüş 30 TL. karşılığında Cumartesi ve Pazar günleri sabah 10.00 GİDİŞ 15.00 DÖNÜŞ yapabilecekleri duyuruldu.

(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)

