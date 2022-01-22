FUTSAL'DA MUHTEŞEM FİNAL VE ÖDÜL TÖRENİ

ŞAMPİYON EĞİRDİR BELEDİYESİ OLDU.

MURAT BAKICI.

Fair-Play (Centilmen) takım ödülünü İLÇE JANDARMA KOMTANLIĞI,İlçe 3.sü EĞİRDİR KEMİK EKLEM HASTALIKLARI TEDAVİ ve REHABİLİTASYON HASTANESİİlçe 2.si MUAZZEZ ve YAŞAR ŞAPÇI İLKOKULUİlçe 1.si ise EĞİRDİR BELEDİYE’si oldu.En çok gol atan, gol kralı: BELEDİYE KURUMUNDANEn iyi kaleci seçilen SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDEN Dr. Vedat YEGEN.Fair-Play (Centilmen) takım; İLÇE JANDARMA KURUMUNA ödülünü EĞİRDİR CUMHURİYET SAVCISI MEHMET KUŞ, İlçe 3. sü HASTANE KURUMUNA ödülünü EĞİRDİR HAKİMİ UĞUR GÖZÜYILMAZ, İlçe 2.si M.Y.ŞAPÇI İ.O . KURUMUNA ödülünü EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKAN Yardımcısı M. ERHAN SAVRAN, İlçe 1.si BELEDİYE KURUMUNA ödülünü Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK, En çok gol atan, gol kralı: BELEDİYE KURUMUNDAN MURAT BAKICI’YA kupasını İLÇE MİLLİ EĞİTİMİ MÜDÜRÜ AHMET ARMUTOĞLU, En iyi kaleci seçilen SAREM KURUMUNDAN Dr. VEDAT YEGEN’e kupasını EĞİRDİR GENÇLİK ve SPOR İLÇE MÜDÜRÜ HAKAN ÇELEBİOĞLU, Adliyemize, turnuvaya katılımlarından dolayı Savcı ve Hakimlere katılım plaketlerini Kaymakam Adem ÇELİK, Turnuva boyunca adilâne kararlar veren, güzide hakemlere plaketlerini Kaymakam Adem ÇELİK takdim etti.Kaymakam Adem Çelik turnuvaya katılan dereceye giren ve girmeyen tüm takımları tebrik etti.