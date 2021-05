31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle Hastanemiz Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatmanur KAYAN ile yaptığımız söyleşi;

Sigara dumanı, hem ısısı hem de içinde bulunan çok sayıdaki kimyasal maddeler nedeniyle solunum yollarının koruyucu mekanizmaları üze­rinde olumsuz etkiler oluşturmasıyla, solunum yollarında ve akciğerlerde çeşitli hastalıklar meydana gelmektedir. Bu hastalıklar arasında; akciğer kanseri, kronik bronşit, astım, çeşitli enfek­siyonlar hatta alerjik rahatsızlıklar yer almaktadır. Yapılan çalışmalar, sigara içenlerde bu hastalıkların daha sık görüldüğünü ortaya koymuştur.

Küresel tütün salgını, önlenebilir hastalık ve ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer almakta ve dünyada her yıl 7 milyondan fazla kişinin ölümüne sebep olmaktadır. Sigara dumanında 5300’den fazla kimyasal madde mevcuttur. Bu kimyasal maddelerden bugüne kadar 70’den fazlası, kanser yapıcı etkiye sahip maddeler olarak tanımlanmıştır. Yapılan incelemelere göre, 1,8 milyon kişinin akciğer kanser tanısı aldığı ve her yıl 1.6 milyonun da hastalığa bağlı hayatını kaybettiği belirlenmiştir.

Türkiye’de kalp-damar hastalığı bulunanların %75’inde, akciğer kanserine yakalanan hastaların ise %70’inde ana sebep sigara kullanımıdır. Sigaranın ekonomik boyutu da en az sağlık kadar önemli durumdadır. Sigaranın doğrudan veya dolaylı olarak yol açtığı hastalık, ölüm ve bunlara bağlı işgücü kayıpları ile oluşturduğu diğer psikolojik travmalar düşünüldüğünde, kaybın telafisi mümkün olmamaktadır.

31 Mayıs tarihi, tütün ürünü kullanımının sağlık ve diğer zararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak, tütün ürünü kullananlara bırakmaları yönünde bilinç kazandırmak, tütün dumanına bağlı pasif maruziyeti önlemek ve sağlıklı yaşam davranışlarını geliştirmek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Dünya Tütünsüz Günü” olarak ilan edilmiştir.Bu günde sigara kullanan kişilerin 24 saat süreyle sigarayı bırakmaları teşvik edilmektedir. Yapılan çalışmalar, içilen 1 Tütün ve tütün ürünlerinin hayatın ortalama 11 dakikasını kısalttığını göstermektedir. Tütün ve tütün ürünleri içen iki kişiden birisinin, tütünün neden olduğu bir sağlık sorunu yüzünden hayatını kaybetmektedir. Tütün ve tütün ürünlerinin yol açtığı sağlık sorunları nedeni ile ülkemizde her yıl 100 bin dolayında, dünyada ise 7 milyon kişi hayatını kaybetmektedir. Bu ölümlerin yaklaşık 600 bini sigara dumanından pasif etkilenime bağlı olmaktadır. Tütün tüketimi dünyada önlenebilir ölüm nedenlerinin başında gelmektedir.

Sigara kullanımı, sigara bağımlılığı bir hastalıktır ve tedavi edilebilir. Sigarayı bırakanlar ilk 20 dakikadan itibaren faydasını görmeye başlar.

Zararları yavaş yavaş, bırakmanın faydaları ise anında görülmektedir.

15-20 dakikada nabız düzelmektedir.

Sigara içilmesine bağlı sağlık sorunları yıllar içinde yavaş olarak gelişir. Fakat sigaranın bırakılması ile birlikte vücutta meydana gelen olumlu değişiklikler dakikalar içinde ortaya çıkar.

Sigara bırakanlarda en önce görülen olumlu gelişme, 15-20 dakika sonra nabız ve kan basıncının düzelmesi olarak hissedilir. Sigarayı bıraktıktan 12 saat sonra da kandaki karbondioksit seviyesi normale döner.

2 hafta- 3 ay arasında kişinin akciğer fonksiyonlarında düzelme görülür.

1-9 ay arasındaysa öksürme ve nefes darlığı gibi belirtiler azalır.

1 yılın sonunda koroner kalp hastalığı riskiniz sigara içen birinin yarısı kadardır.

10.yılın sonundaysa akciğer kanseri riskinin sigara içen birinin yarısı kadar olduğu biliniyor.

15 yıl sonra koroner kalp hastalığı riski sigara içmeyen biriyle aynı seviyeye iniyor.

Sigara içenler için bu gün bir dönüm noktası olabilir. Gelin, torunlarınıza sizi görmeleri için bir şans verin. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Gününde sigarayı bırakın ve hayata daha uzun bakın…Hayat nefesle başlar. Sağlıklı günler dileğiyle…



Isparta Şehir Hastanesi