Eğirdir Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Olağan Meclis Toplantısı Kaymakamımız Sayın Adem Çelik Başkanlığında Gerçekleşti

Eğirdir Kaymakamlığı

Eğirdir Köylere Hizmet Götürme Birliğinin olağan Meclis Toplantısı 28 Mayıs Cuma günü Koronavirüs (Covid-19) Salgın Tedbirleri alınarak Kaymakam Adem Çelik Başkanlığında gerçekleştirildi.Eğirdir Sabancı Öğretmenevi ve ASO Yazla Çay Bahçesinin ev sahipliğinde gerçekleşen Meclis Toplantısına, Kaymakam Çelik’in yanı sıra Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, İl Genel Meclis Üyeleri Eyüp Doğan, Sezgin Özdoğancı, Süleyman Sarpdağ ile köy muhtarları katıldı.Toplantı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Divan oluşturuldu. Kesin hesap cetvellerinin ve Birlik faaliyet raporunun görüşülmesinin ardından toplantıda, İl Genel Meclisi Üyelerimizden Eyüp Doğan ve Süleyman Sarpdağ, köy muhtarlarından da Balkırı Köyü Muhtarı Adil Özdemir ve Seviçbey Köyü Muhtarı Veysel Korkmaz Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Üyesi olarak oy birliğiyle seçilmiştir.Seçimlerin gerçekleştirilmesinin ardından konuşan Kaymakamımız Adem Çelik, seçim sonuçlanın hayırlı olması temennisinde bulunarak seçilen encümen üyelerine başarılar diledi.