ISPARTA GENÇLİK MERKEZLERİ BİLGİ YARIŞMASINDA BÖLGE BİRİNCİSİ OLDU

Hatay’da gerçekleştirilen Gençlik Merkezleri Arası Bilgi Yarışması bölge finalinde ilimizi temsil eden Isparta Gençlik Merkezleri Truadis takımı bölge birincisi olarak, Türkiye finallerine katılma hakkı kazandılar.Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “Kim Bilir” sloganıyla Türkiye geneli düzenlenen Gençlik Merkezleri Arası Bilgi Yarışması bölge finali Hatay ilinde yapıldı.Akdeniz bölgesinde yer alan Gençlik Merkezlerini temsilen il birincileri bölge birinciliği için kıyasıya mücadele ettiler. Üniversite kategorisinde Isparta Gençlik Merkezlerini temsilen bölge finali için yarışan Truadis takımı bölge birincisi oldular.Mehmet Alıgınkılınç, Arif Emre Kiraz ve Ömer Enes Akgül’den oluşan Isparta Gençlik Merkezi takımı Akdeniz Bölgesini temsilen Ağustos ayında düzenlenecek olan Türkiye finalinde diğer bölge birincileri ile yarışacaklar.Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, bölge birincisi olan takımımızı tebrik ederek, Türkiye finallerinde başarılar diledi.