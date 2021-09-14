Şehrin 440 noktasında zemin etüdü çalışmalarına başlandı

Isparta Belediyesi, şehrin halihazır planını hazırladı. Şehirdeki tüm noktalar en ince ayrıntısına kadar halihazır planda yer alırken, şimdi de kentte 440 noktada zemin etüt çalışması başlatıldı. Tarihinde ilk defa 44 mahalledeki zemin etüt çalışmasıyla birlikte Isparta’nın deprem risk haritası, sel ve su baskınları gibi doğal afet risklerinin tespiti yapılmış olacak. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bilinçli bir şekilde şehrin yatırımlarına ön açacaklarını belirterek, “Bu çalışmalar şehrimizin en önemli çalışmalarından, yatırımlarından bir tanesidir” dedi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardından, kentin yıllarca bekleyen sorunlarına bir bir neşter vuruluyor. Bu çalışmaların en önemlilerinden birisi de kentin halihazır planlarının hazırlanması, zemin etüdü çalışmalarının yapılmasıydı. Bu çalışmalar kapsamında halihazır plan tamamlandı, şehrin 440 noktasında zemin etüt çalışmalarının startı verildi. Bu çalışmaların ardından şehirde genel imar revizyonu yapılacak.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, başlatılan zemin etüt çalışmalarını yerinde inceledi. Eğirdir Yolu Modülmermer Fabrikasının arka bölümünden başlatılan ve şehrin 44 mahallesinde 440 noktada devam edecek olan etüt çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi.Şehrin planlamasıyla ilgili büyük eksikliklerinin olduğunu ve bunları tamamlamak için start verdikleri yönünde geçen yıl içerisinde yapmış olduğu açıklamalarını hatırlatan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bu bildirdiğim konu İller Bankası ile birlikte çalıştığımız şehrin halihazır planının çıkmasıydı. Halihazır planla birlikte şehrimizde nerede ne var? kaç bina bulunuyor, nerede kaldırım, ağaç var bunların kayda geçerek işlenmesiydi. Şehrimizde iş yapan mimar ve mühendislerimizin en çok istifade edebileceği bir konu” derken, halihazır planla birlikte büyük bir kolaylık sağlandığını aktardı. Başkan Başdeğirmen, “Bu şehrimizde ilk kez yapılan bir çalışmadır. Yıllar öncesi yapılması gereken ancak yapılamayan bir çalışma. Bu çalışmamız geçen hafta sonu itibariyle tamamlandı” görüşlerinde bulunurken, bu plan hazırlığı için de 288 bin liralık bir maliyetin söz konusu olduğunu aktardı.Halihazır planın tamamlanmasının ardından ikinci etapta da zemin etüt çalışmalarının geldiğini ve bunun da Eğirdir Yolu Modülmer Fabrikasının arkasındaki alandan başlatıldığını dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bu zemin etüdü ile birlikte şehrimizin zemininin tüm özelliklerini göreceğiz. Etüt ile birlikte depreme dayanıklı alanlar, olmayan alanlar da tespit edilecek” dedi.Zemin etüt çalışmalarıyla ayrıca sel baskını ve heyelan olması tahmin edilen bölgelerin de tespit edileceğini aktaran Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Isparta’nın tamamını kapsayacak şekilde 440 noktada işi alan firma 4 araç ve personelleriyle birlikte sondaj yapacaklar. İlk sondaj çalışması başladı. Bu çalışma 150 gün süreli ve 1 milyon 400 bin liralık bir ihaleydi. Bu şehrimizin için çok önem taşıyan bir çalışma. Bugüne kadar şehrimizde ‘bizim zeminimizde ne var? hangi yerlerde hangi zemine göre imar verebiliriz?’ bunlar görülememiş. Bu çalışma önümüzdeki uzun yıllara yardımcı olacak ve şehrimizi inşaat anlamından çok daha güvenli, yapılaşma anlamında çok daha güçlü hale getirecek bir çalışma. Bunlar belediyenin yaptığı ancak vatandaşların göremediği çok mühim çalışmalar. Bundan sonra imarda çalışma yaparken, ne yaptığımızı, hangi bölgeye hangi şekilde imar, hangi katları ne şekilde vereceğimizi, nereden sel gelebilir, nereden heyelan olabilir görebileceğimiz bir çalışma. Binlerce liralık, milyonlarca liralık ihale yaparsınız ancak şu yapılan çalışmayı yapmadıktan sonra bunun hiçbir anlamı olmaz” dedi.Yapılacak olan zemin etüt çalışmaları sonucunca Isparta’nın deprem risk haritası, sel ve su baskınları gibi doğal afet risklerinin tespiti yapılmış olacak.Tüm bu çalışmaların ardından genel revizyon çalışmasının geleceğini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bize birçok talepler geliyor. Kat isteniyor, daha fazla yoğunluk isteniyor, yol genişletilmesi, daraltılması, köprü yapımı gibi değişik talepler geliyor. Ancak biz imar planındaki revizyonu yapamadığımız için bunlara biz mevzuat gereği müsaade edemiyoruz. Biz bu halihazırı da bitirdiğimiz zaman şehrimizde iş yapan tüm mimarlarımız, mühendislerimiz ve bizim imar bölümümüz de çok rahat edecek. Bilinçli bir şekilde yatırımlara ön açacağız. Bu çalışmalar şehrimizin en önemli çalışmalarından, yatırımlarından bir tanesidir. Bu konuda belediye başkan yardımcılarıma, heyetimize çok teşekkür ediyorum. Şehrimiz gelecekte daha güzel, daha yaşanabilir, daha güvenli olacak. Bu çalışmaların şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” görüşlerinde bulundu.