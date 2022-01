ISUBÜ, 2021 Yılı Erasmus+ Mesleki Eğitimde İşbirliği Projesine Ortak Oldu

2021 yılı Erasmus+ Mesleki Eğitimde İşbirliği Ortaklıkları faaliyeti kapsamında sunulan 125 proje teklifinden 21 proje hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin koordinatör kurum olduğu 2021-1-TR01-KA220-VET-000024977 numaralı ve “Encouraging Young Farmers to Produce Compost for Healthy Soil and Organic Food Using Innovative Solutions” başlıklı proje 167,985.00 Euro bütçeyle desteklenmeye değer bulunmuştur. Projenin ortakları arasında Çanakkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş., Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Isparta Uygulamali Bilimler Üniversitesi, VšĮ "Žiedinė ekonomika" (Litvanya) ve Unıversıdad Politecnica De Cartagena (İspanya) bulunmaktadır. İki yıl sürecek olan projeyle genç çiftçilere tarımsal atık değerlendirme ve kompostlama yöntemlerini öğretmek, bu sayede toprak sağlığının ve organik üretimin iyileştirilmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin ortak olarak yer aldığı projede Prof Dr Kamil Ekinci, Ziraat yüksek mühendisi Emine Ekinci ve Barbaros S. Kumbul araştırmacı olarak yer almaktadır.



