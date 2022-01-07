*HERŞEY EĞİRDİR HALKIMIZ İÇİN

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK projelerini ve hayallerini bir bir gerçekleştirmeye devam ediyor.Yenilenen Liman'dan Eğirdir Otogar sonuna kadar sahil bandında yürüyüş yolu çalışmaları göz kamaştırıyor.Eğirdir Belediyesi tarafından yapımı devam eden ve rengarenk parke taşları ile güzelleşen yürüyüş yolu, oturma bankları ve ışıklandırma ile önümüzdeki yaz sezonunda halkımızın vakit geçirebileceği, ilçemize gelecek yerli ve yabancı turist kafilelerinin zevkle gezebileceği alanlar yapılıyor.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK; 'Her Şey Eğirdir halkımız için, Eğirdir'imize gelecek nesillerimize bırakabileceğimiz eserler ve yatırımlar bırakmak ve bu eserlerle anılmak istiyoruz' ifadelerini kullandı.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)