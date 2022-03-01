Eğirdir'de E- Sınav merkezi hizmete girdi. Açılış töreni bugün saat 12.30'da Eğirdir Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda gerçekleşti. Açılış törenine Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, Okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.Açılışı gerçekleşen E- Sınav merkezinde öncelikli olarak Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri E sınav uygulaması gerçekleştirilecek. İlerleyen aşamalarda ise Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik E sınav uygulamaları, Amatör Telsizcilik E sınavı ve Açık Öğretim Sınavları E sınavları gerçekleştirilecektir. Eğirdir E Sınav merkezi Eğirdir ilçesi ile beraber Sütçüler, Gelendost, Aksu ilçelerinden gelecek kursiyerlere de hizmet verecek.Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu; 'Emeği geçen başta Kaymakamımız Adem ÇELİK, Belediye Başkanımız Veli GÖK, İl Milli Eğitim Müdürümüz Erhan BAYDUR'a teşekkür ederiz' dedi.