Isparta Belediyesi tarafından Fatih Mahallesi’nde 25 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Spor Kampusu’nda kapalı spor salonu su basman saha betonu ile yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun temel beton döküm işlemleri gerçekleştirildi.Isparta Belediyesi tarafından Fatih Mahallesi’nde 25 bin metrekare alanda yapımına başlanan ve içerisinde UEFA standartlarında sentetik çim saha, 1000 kişilik tribün, giyinme odası, yürüyüş yolu ve yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ile spor salonunun bulunduğu Spor Kampusu inşaatında çalışmalar devam ediyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in seçim öncesinde ‘sporcularımızı yetiştireceğimiz altyapıyı oluşturacağız’, “Gençlerimizi hem spora alıştıracağız hem de profesyonelleşmesi için altyapı oluşturacağız” sözü tek tek yerine geliyor. Kentte 20 semt sahasının yanı sıra UEFA standartlarında sentetik çim saha, 2’li tip giyinme odası ve 500 kişilik çelik tribüne sahip Emre Mahallesi Spor Kompleksi inşa edildi. Son olarak Fatih Mahallesi’nde 25 bin metrekare alan üzerine Fatih Mahallesi Spor Kampusu inşa ediliyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Fatih Mahallesi Spor Kampusu için 4’lü tip giyinme odası binası temelinin ilk beton dökümü için butona basarak, çalışmalara start vermişti. Çalışmalar kapsamında kapalı spor salonu su basman saha betonu ile yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun da temel beton döküm işlemleri gerçekleştirildi.Ayrıca UEFA standartlarında sentetik çim sahanın perde beton dökümleri tamamlanırken, 4’lü tip giyinme odasının beton işlemlerinin ardından çatı imalatı başladı. Fatih Mahallesi Spor Kampusu’nun diğer inşaat çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor.