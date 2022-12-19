Isparta Diyanet Sen Şube Başkanı Mevlüt TOSUN, Başkan Yardımcısı Ahmet KÜTÜK, İl Müftülüğü Kadınlar Komisyonu üyeleri, Eğitim Bir Sen Kadın Komisyonu Başkanı ve Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkan Yardımcısı Fatma GÖKDOĞAN ve Kadınlar Komisyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, Eğitim Bir Sen Şube Başkan Yardımcıları’nın katıldığı istişare toplantısında Isparta’da sendikal bağlamda yapılacak çalışmalar, izlenecek yol haritası konuşuldu.İstişare Toplantısı’nda konuşan Diyanet Sen Şube Başkanı Mevlüt TOSUN, “Hakları kazanma, özgürlük alanlarını genişletme ve insan onuruna yaraşır bir çalışma hayatı için örgütlenmek hayati önem taşıyor. Kadınların örgütlenmesi ise çok daha önem arz ediyor. Bir yerde kadınlar ne kadar güçlüyse orada atılacak adımlar o denli sağlam oluyor. Tarihteki önemli dönüm noktalarında, başarılarda kadınların rolü bunu bize çok iyi anlatıyor. Bu nedenle kadınlar olarak sendikal alandaki örgütlenmemiz, kadınlara yönelik her türlü olumsuzluğa karşı daha güçlü mücadele edebilmemizi sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.Diyanet Sen Şube Başkanı Mevlüt TOSUN, kadınların çalışma hayatı ve sosyal alandaki varlığının örgütlülükle anlamlı hale geldiğini belirterek “Kadınların sendikal çalışmalarda, sosyal alanlarda daha aktif olmasını sağlamak için saha çalışmalarına ağırlık vermemiz gerekiyor. Hiç kimse kendi acısına, sevincine, hüznüne ve derdine ortak olmayan biri ile yola çıkmaz. Bu yüzden üyelerimizle sadece bir sendikal bağ değil bir dayanışma bilinci ile birlikteliğimizi güçlendirmeliyiz.” diye konuştu.Daha sonra Eğitim Bir Sen Kadın Komisyonu Başkanı ve Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkan Yardımcısı Fatma GÖKDOĞAN ve Kadınlar Komisyonu Yönetim Kurulu Üyeleri ile Diyanet Sen Kadınlar Komisyonu üyeleri yapılacak faaliyetlerde işbirliğinin kararı aldılar.