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Isparta deprem bölgesi için seferber oldu

Isparta deprem bölgesi için seferber oldu
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 Isparta deprem bölgesi için seferber oldu
Başkan Başdeğirmen: Vatandaşlarımız fedakarca yardım kampanyasına katkı sağlıyor
Isparta Belediyesi’nin deprem bölgesi için başlattığı yardım kampanyasına vatandaşlar büyük destek veriyor. Toplanan insani yardım malzemeleri gönüllü vatandaşlar tarafından kolilere yerleştirildikten sonra TIR’lara yükleniyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yardım malzemelerinin toplandığı Gökkubbe Fuar Alanındaki çalışmaları yerinde takip ederek, yola çıkan TIR şoförlerini uğurladı.
 
Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremden 10 şehir etkilendi. Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken Isparta Belediyesi de depremin hemen ardından harekete geçerek bölgeye iş makineleri, araçlar, arama kurtarma, cenaze hizmetleri, sağlık ve veteriner hekim ekibi göndermişti. Depremin hemen ardından belediyenin AFAD koordinesinde başlattığı yardım kampanyası da tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşların büyük destek verdiği yardım kampanyasında toplanan insani yardım malzemeleri TIR’lara yüklenerek, deprem bölgesine gönderiliyor.
Toplanan insani yardım malzemeleri Gökkubbe Fuar Alanında gönüllü vatandaşlar tarafından ayrıştırılarak, kolilere yerleştiriliyor. Kolilere konulan yardım malzemeleri TIR’lara yükleniyor. Yüklemesi tamamlanan TIR’lar da vakit kaybeden deprem bölgesine doğru yola çıkıyor. Bugün de insani yardım malzemesi taşıyan yeni TIR’lar Hatay’a yola çıktı.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Gökkubbe Fuar Alanındaki yardım toplama ve TIR’lara yükleme çalışmalarını yerinde takip edip, yardım malzemesi getiren vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Başdeğirmen, “Allah razı olsun. Katkılarınıza teşekkür ediyoruz. Tüm yardımlar yerine ulaşıyor” dedi.
Yardım malzemelerinin ayrıştırma ve kolileme çalışmalarını yapan gençlerle de sohbet eden Başkan Başdeğirmen, “Sizlerden çok memnunuz. Allah razı olsun. Bu yaptıklarınız çok önemli. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız sizlerden gelecek malzemeleri bekliyorlar. Bu bilinçte olmanız bizim için çok önemli” diye konuştu.
TIR şoförlerine de hayırlı yolculuklar dileklerini ileten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Araçlarınızda uyursunuz, sıkı giyinin, yeme içme konusunda tedarikli gidin. Yollar buzlu ve karlı, dikkat edin. Hepinizden Allah razı olsun” ifadelerinde bulundu.  Başkan Başdeğirmen, Hatay’a yola çıkan TIR şoförlerini uğurladı.
Gökkubbe Fuar Alanında yardım malzemelerinin toplanması, ayrıştırılması ve TIR’lara yüklenmesi için gönüllü çalışan vatandaşlara yiyecek ve içecek ikramında bulunuluyor. Başkan Başdeğirmen, ikramda bulunan kadınları ziyaret ederek, kolaylıklar diledi.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, deprem afetinden etkilenen vatandaşlara yardım ulaştırmak amacıyla Isparta halkının gönül verdiğini belirterek, herkesin fedakarca yardımlara katkı sağladığını söyledi. TIR, kamyon ve otobüs sahiplerinin kendisini aradığını kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Ücretsiz deprem bölgesine taşıma yapmak istediklerini belirtiyorlar. Yüzlerce araç dışarıda eşyaları indirebilmek için sıra bekliyor. Vatandaşlarımız gücü dahilinde yapabileceklerini yapıyor. Dün bir teyzemiz, evinde 2 kilogram nohut varmış, yarısını almış geldi, bize verdi. Bu kadar kadirşinas bir toplum olabilir mi, her şeyimizle buradayız. Gelen afetlerin, hayırda şer de Allah’tan olduğunu biliyoruz. İnşallah bu tür acıların devamı olmasın. Tek duamız, dileğimiz bu. Böyle durumlarda birlik ve beraberliği sağlayabiliyorsak milletimizin bileğini kimse bükemez. Ben buna inanıyorum. Bu afeti de atlatacağız. Hepimizin gönlü deprem bölgesinde. Yeni TIR’larımız yola çıkıyor. İş makineleri gönderiyoruz. Oradaki sokak hayvanları için veteriner hekimlerimizi gönderdik. Cenaze araçlarımızı gönderdik. Bu afetin yaralarını en kısa sürede devletimizin de gücüyle saracağımıza inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bizler de deprem bölgesinden gelen her türlü talimatı yerine getirerek bu işin içerisinde faydalı olmaya çalışıyoruz” görüşlerinde bulundu.

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