GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA OTO EKSPERTİZ

Isparta Belediye Başkanı ve eşinden asırlık çınara ziyaret

Isparta Belediye Başkanı ve eşinden asırlık çınara ziyaret
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
Başdeğirmen çiftinden asırlık çınara ziyaret
 
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte Cumhuriyetin kuruluşunu gören, 6 çocuk, 16 torun sahibi 105 yaşındaki Fatma Demirdaş’ı evinde ziyaret etti. 
Fatma Demirdaş, 105 yaşında, Cumhuriyetin kuruluşunu daha dün gibi hatırlıyor. Eşi Arif Demirdaş’ı henüz iki yıl önce kaybeden Fatma Nine, 6 çocuk ve 16 torun sahibi. 20 de torun çocuğu gören Fatma Nine ayrıca bir de torununun, torununu gördü.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen Hızırbey Mahallesi Muhtarı Zeynep Yiğit’in de annesi olan Fatma nineyi evinde ziyaret etti ve ramazan ayını tebrik ederek bir süre sohbet etti.
Fatma Demirdaş, cumhuriyetin kurulduğu günü hatırladığını dile getirirken, ilkokula gittiğini söyledi. Cumhuriyetin kuruluşunu ve kutlamalarını anlatan Fatma Nine, anılarını Başdeğirmen çifti ile paylaşırken, ziyaretten dolayı teşekkür etti. Fatma Nine, “Gelecek dediler, yolunuzu gözledim. Sizi görünce çok mutlu oldum” dedi.
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA TARIM EKONOMİSİNE CANSUYU
Kovid-19 aşısında yeni dönem başladı
Isparta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Programı
Isparta'da Yangın...!
Isparta'da Okulların Güçlendirilmesi
Isparta'da organik hurma, baharat ve kahve çeşitleri Nane Limon Aktar'da
ISPARTA MEM'DEN DOLANDIRICILIK UYARISI
Haber: İçişleri Bakanlığı açıkladı: 'Yoğunlaştırılmış dinamik denetim' bugün başlıyor
ISPARTA'DA SON OTOBÜS SEFERİ SAATLERİ
ISPARTA'DA KUMAR OYNARKEN YAKALANDILAR!
Isparta kısmi olarak kapanıyor! işte o tedbirler...
ÖNDER ŞEKERLEME AVM'DE RAMAZAN KOLİSİ
SON DAKİKA HABER: İŞTE ALINAN YENİ KISITLAMA KARARLARI
Isparta'da Görme Engelli Sporculardan Büyük Başarı
14-15 Nisan 2021 tarihleri arasında Isparta’da
Isparta'da “Esnaf Dijital Değişim, Dönüşüm, Destek Ofisi” Kuruluyor
Isparta'da ne gibi Ramazan Ayı tedbirleri alındı?
Gelendost’lu Kadınlardan Örnek Proje
Isparta'nın Balıkçı Markası Gözde Balık'tan en taze deniz ürünleri
Isparta Haber: Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans
​Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun 10 Nisan Polis Haftası Mesajı
Isparta'da sosyal mesafe zemin bantları uyarı levhaları via market'te
Eylül Minel’den Kadim Türk Lezzeti: Sıcak Tahin
Isparta için kritik hava durumu uyarısı
Miryokefalon Zaferi’nin Kazanıldığı Toprakların Çocukları Okçuluk Öğreniyor
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'da doğa sporları resim sergisiIsparta'da doğa sporları resim sergisi
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haberÇanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haber
‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARI‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARI
Aziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih EdildiAziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih Edildi
Çanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümüzde Şehitlerimiz Isparta'da Saygı ve Minnet ile anıldıÇanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümüzde Şehitlerimiz Isparta'da Saygı ve Minnet ile anıldı
Isparta Gülü ve Lavantası motifleri bahçedeki ağaçlara renk kattıIsparta Gülü ve Lavantası motifleri bahçedeki ağaçlara renk kattı
AVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçilerde denetimAVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçilerde denetim
Isparta'da doğa sporları resim sergisiÇanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haber‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARIAziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih EdildiÇanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümüzde Şehitlerimiz Isparta'da Saygı ve Minnet ile anıldıIsparta Gülü ve Lavantası motifleri bahçedeki ağaçlara renk kattıAVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçilerde denetim
isparta-mobilya-magazasiisparta konteynerısparta gül lokumunidua Ispartaısparta gelinliknidua instagramnidua instagramnidua whatsAppısparta cam balkonısparta duşakabintürker kapındatürker kapındaISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİISPARTA AKTAR ISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA egzoz tamiriISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'DA SON OTOBÜS SEFERİ SAATLERİISPARTA'DA SON OTOBÜS SEFERİ SAATLERİ14 Nisan 2021
Haber: İçişleri Bakanlığı açıkladı: 'Yoğunlaştırılmış dinamik denetim' bugün başlıyorHaber: İçişleri Bakanlığı açıkladı: 'Yoğunlaştırılmış dinamik denetim' bugün başlıyor15 Nisan 2021
Isparta'da organik hurma, baharat ve kahve çeşitleri Nane Limon Aktar'daIsparta'da organik hurma, baharat ve kahve çeşitleri Nane Limon Aktar'da16 Nisan 2021
Isparta kısmi olarak kapanıyor! işte o tedbirler...Isparta kısmi olarak kapanıyor! işte o tedbirler...14 Nisan 2021
ÖNDER ŞEKERLEME AVM'DE RAMAZAN KOLİSİÖNDER ŞEKERLEME AVM'DE RAMAZAN KOLİSİ14 Nisan 2021
Isparta'da Yangın...!Isparta'da Yangın...!18 Nisan 2021
Isparta'da Okulların GüçlendirilmesiIsparta'da Okulların Güçlendirilmesi16 Nisan 2021
Isparta, Sütçülerli Yazar Hasan Karataş'ın yeni kitabı çıktıIsparta, Sütçülerli Yazar Hasan Karataş'ın yeni kitabı çıktı16 Nisan 2021
ISPARTA'DA KUMAR OYNARKEN YAKALANDILAR!ISPARTA'DA KUMAR OYNARKEN YAKALANDILAR!14 Nisan 2021
ISPARTA MEM'DEN DOLANDIRICILIK UYARISIISPARTA MEM'DEN DOLANDIRICILIK UYARISI15 Nisan 2021
ISPARTA MUTFAĞI "Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler" 1ISPARTA MUTFAĞI "Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler" 114 Nisan 2021
Kovid-19 aşısında yeni dönem başladıKovid-19 aşısında yeni dönem başladı19 Nisan 2021
Ertokuş Medresesi'nde Yapılacak Projeler Yerinde İncelendiErtokuş Medresesi'nde Yapılacak Projeler Yerinde İncelendi14 Nisan 2021
Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer'den MesajIsparta İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer'den Mesaj16 Nisan 2021
​ISPARTA MUTFAĞI "Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler" 4​ISPARTA MUTFAĞI "Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler" 417 Nisan 2021
Yabancıya konut satışında Mart ayı rekoruYabancıya konut satışında Mart ayı rekoru16 Nisan 2021
ISPARTA TARIM EKONOMİSİNE CANSUYUISPARTA TARIM EKONOMİSİNE CANSUYU19 Nisan 2021
ISPARTA MUTFAĞI "Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler" 3ISPARTA MUTFAĞI "Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler" 316 Nisan 2021
Atabey'de Hasta ve Yaşlılara "Evde Nüfus Hizmeti” Devam EdiyorAtabey'de Hasta ve Yaşlılara "Evde Nüfus Hizmeti” Devam Ediyor14 Nisan 2021
Isparta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama ProgramıIsparta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Programı19 Nisan 2021