Bütün Kadınlar KADES'i İndirsin

Bu tavsiyeden şunu anlıyoruz:

Sevgili kadınlar!

4 Aylık Asya Bebek Kades Sayesinde Kurtuldu

Organize Hareket Ettiler

İyi Ki KADES Var

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Bütün Kadınlar KADES'i indirsin başlıklı köşe yazısında KADES Uygulamasının önemine vurgu yaptı.Ahmet Hakan'ın yazışı şu şekilde:Dün Hürriyet’in manşetinde Fevzi Kızılkoyun’un bir haberi vardı. Haberde kadına şiddetle mücadelede elektronik kelepçe takılan kişilerin izlendiği merkez anlatılıyordu.Haberin ayrıntılarını okuyunca...Bütün kadınlar KADESi indirsinBu merkeze güvenim arttı. Umutlandım.Fakat haberde benim asıl dikkatimi KADES’le ilgili bir bilgi çekti.Haberde Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürü Sibel Özdemir, şöyle bir tavsiyede bulunuyordu:. Yakınlarından görmeseler de sokakta şiddete uğrayabilirler.KADES, sadece eşinden, yakınından şiddet görme ihtimali olan kadınlarla ilgili bir uygulama değil. Sokakta gezerken sapığın tekinin bir kadına musallat olma durumunda da devreye giriyor. Ya da güvercin tedirginliğiyle caddelerde dolaşan kadınların da imdadına yetişiyor.demeyin.KADES’te bir yardım butonu var. Başınıza herhangi bir şey geleceğinden kuşku duyduğunuz anda o butona basın. Sibel Özdemir’in dediği gibi...Ankara'da yemek şirketi işleten Levent Sözen (36), 2.5 yıllık eşi öğretim görevlisi Nergiz Sözen'e (30) psikolojik ve fiziksel şiddet uyguluyordu. Levent Sözen, boşanma davasını aşan eşini 4 aylık bebekleri Asya'yı kaçırmakla tehdit ediyordu. Sözen 17 Nisan günü Asya bebeği kaçırdı. Asya bebek, polis ekiplerinin çalışması ile bulundu, babası gözaltına alındı.Mahkeme bebeği görmesi için görüş onayı vermişti. O gün annesi Şaziye Sözen ve ablaları Aysun Doğan ve Aslı Tamer ile geldi. Gözü sürekli camdaydı. Annem ve dayımı oyalayıp bebeği camdan kaçırıp, jiletli tel örgünün üzerinden tanımadığım bir adama verdi. Üç dört araçla konvoy halinde kaçırdılar bebeğimi. Uzaklaştırma kararı olduğu için ben üst kattan kamera ile izliyordum onları.Şüpheli hareketleri vardı o yüzden elim KADES uygulamasındaydı. Pencereden kaçarken uygulamayı kullandım. Organize şekilde hareket ettiler ama onların planları KADES ile bozuldu. Belki bebeğimi şehir dışına kaçıracaktı. Anne ve ablası da kaçmak istedi ama kısa sürede polis geldi.Avukatım tehditlerden dolayı KADES uygulamasını indirmemi tavsiye etmişti., uygulama sayesinde iki dakika içinde polisler geldi. Bebeğimi KADES sayesinde buldum. Her kadın KADES'i indirsin. Kadına şiddet ve kadın cinayetleri son bulsun. Başta Cumhurbaşkanı'ma, İçişleri Bakanı'mıza tüm emniyet güçlerine çok teşekkür ederim. Kadınlar kesinlikle korkmasın. Şiddet görüyorlarsa devlete başvursun. Avukatımın tavsiyesiyle eve kamera yerleştirmiştim. İyi ki o kamera kayıtları da var. Anbean bebeğimin kaçırılma anı mevcut.