Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Bütün Kadınlar KADES'i indirsin başlıklı köşe yazısında KADES Uygulamasının önemine vurgu yaptı.
Bütün Kadınlar KADES'i İndirsin
Ahmet Hakan'ın yazışı şu şekilde:
Dün Hürriyet’in manşetinde Fevzi Kızılkoyun’un bir haberi vardı. Haberde kadına şiddetle mücadelede elektronik kelepçe takılan kişilerin izlendiği merkez anlatılıyordu.Haberin ayrıntılarını okuyunca...Bütün kadınlar KADESi indirsin
Bu merkeze güvenim arttı. Umutlandım.Fakat haberde benim asıl dikkatimi KADES’le ilgili bir bilgi çekti.
Haberde Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürü Sibel Özdemir, şöyle bir tavsiyede bulunuyordu:
Tüm kadınlar KADES uygulamasını cep telefonlarına indirsinler. Yakınlarından görmeseler de sokakta şiddete uğrayabilirler. Tek tuşa basarak hayatları kurtulur.
Bu tavsiyeden şunu anlıyoruz:
KADES, sadece eşinden, yakınından şiddet görme ihtimali olan kadınlarla ilgili bir uygulama değil. Sokakta gezerken sapığın tekinin bir kadına musallat olma durumunda da devreye giriyor. Ya da güvercin tedirginliğiyle caddelerde dolaşan kadınların da imdadına yetişiyor.
Sevgili kadınlar!
Eşimden, yakınımdan şiddet görme ihtimalim yok, benim KADES’le hiç işim olmaz demeyin.
Sokaklarda daha güvenli bir şekilde dolaşabilmek için KADES’i mutlaka cep telefonlarınıza indirin.
KADES’te bir yardım butonu var. Başınıza herhangi bir şey geleceğinden kuşku duyduğunuz anda o butona basın. Sibel Özdemir’in dediği gibi...
Hayatınız kurtulur.
4 Aylık Asya Bebek Kades Sayesinde Kurtuldu
Ankara'da yemek şirketi işleten Levent Sözen (36), 2.5 yıllık eşi öğretim görevlisi Nergiz Sözen'e (30) psikolojik ve fiziksel şiddet uyguluyordu. Levent Sözen, boşanma davasını aşan eşini 4 aylık bebekleri Asya'yı kaçırmakla tehdit ediyordu. Sözen 17 Nisan günü Asya bebeği kaçırdı. Asya bebek, polis ekiplerinin çalışması ile bulundu, babası gözaltına alındı.
Organize Hareket EttilerMahkeme bebeği görmesi için görüş onayı vermişti. O gün annesi Şaziye Sözen ve ablaları Aysun Doğan ve Aslı Tamer ile geldi. Gözü sürekli camdaydı. Annem ve dayımı oyalayıp bebeği camdan kaçırıp, jiletli tel örgünün üzerinden tanımadığım bir adama verdi. Üç dört araçla konvoy halinde kaçırdılar bebeğimi. Uzaklaştırma kararı olduğu için ben üst kattan kamera ile izliyordum onları.
Şüpheli hareketleri vardı o yüzden elim KADES uygulamasındaydı. Pencereden kaçarken uygulamayı kullandım. Organize şekilde hareket ettiler ama onların planları KADES ile bozuldu. Belki bebeğimi şehir dışına kaçıracaktı. Anne ve ablası da kaçmak istedi ama kısa sürede polis geldi.