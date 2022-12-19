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Isparta Belediye Başkanı kasap esnafıyla bir araya geldi

Isparta Belediye Başkanı kasap esnafıyla bir araya geldi
TÜRKİYE
G.Tarihi: 19.12.2022 18:19
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“Size güveniyoruz, inanıyoruz, yanınızdayız”
 
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kasap esnafıyla bir araya gelerek, talep ve önerilerini dinledi. Kasap esnafının şehre temiz ve sağlıklı hizmetler verdiğini belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Sağlıklı gıda tüketmek için inanarak sizlerden alışveriş yapıyoruz. Bu bizim için çok önemli.  Bu anlamda da sizlere teşekkür ediyorum” dedi.
 
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, farklı meslek gruplarında hizmet veren esnaflarla buluşmalarını sürdürüyor. Esnaflarla bir araya gelen Başkan Başdeğirmen, onların talep ve önerilerini dinliyor, yaşadıkları problemlerin çözülmesi için talimatlar veriyor. Başkan Başdeğirmen, son olarak şehir merkezinde hizmet veren kasap esnafıyla bir araya geldi, talep ve önerilerini dinledi.
Belediye Meclis Üyesi Mustafa Ali Ceylan, kasap esnafıyla istişarelerde bulunan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Ceylan, “Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Başkanımızla istişare yapmak istedik. Davetimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.
Lokantacılar, Fırıncılar, Kasaplar ve Pastacılar Odası Başkanı Nuri Erdeğer, odalarına 16 meslek grubunun kayıtlı olduğunu belirterek, tüm kasapların Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in hizmetlerinden çok memnun olduğunu söyledi. Erdeğer, “Başkanımızın her yaptığı hizmetin altına kayıtsız şartsız imza atıyoruz. Bunu samimi söylüyorum. Biz size güveniyoruz, inanıyoruz. Her zaman yanınızdayız” dedi.
Belediye Başkanlığı görevinden önce Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı yaptığını hatırlatan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Ticaret Odasındayken yaklaşık 15 yıl savunduğumuz bir tez vardı. O dönemlerde yöresel ürünler adı altında gelip ürünlerini satan, festival niteliğinde iş yapanlar vardı. ITSO başkanlığı görevimde onların buraya gelip satış yapmalarına izin vermedim. Belediye Başkanı olduktan sonra da aynı fikirdeyim. Buraya vergi ödemiyorlar, istihdam sağlamıyorlar. Kira da ödemiyorlar. Isparta’daki esnafımız vergi veriyor, kirasını ödüyor. Onların işlerine de engel oluyorlar. Bizim için önemli olan Isparta esnafı. Önce benim esnafım kazanacak. Sizi korumak, ayakta tutmak için ne yapılması gerekiyorsa biz onları yapalım. Ama bunu da unutmayalım. Bu belediye hepimizin belediyesi. Şu anki konumuz kasaplarla alakalı. Yarın konfeksiyoncularla, ertesi gün ayakkabıcılarla, ertesi gün butikçilerle konuşuruz. Her şeyi konuşacağız. Ama şunu anlamamız lazım, hangi sektörle konuşursak konuşalım bu memleket bizim. Bunun savunmasına girmek zorundayız. Biz bu memleketin insanıyız, bu memlekette yaşayacağız. Çocuklarımızın rızkını buradan kazanıyoruz. O zaman ayakta kalmayı, yürümeyi hep beraber yapacağız” şeklinde konuştu.
Lokantacılar, Fırıncılar, Kasaplar ve Pastacılar Odası Başkanı Nuri Erdeğer, esnaflara verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Erdeğer, “Başkanımız esnaflarımızın sorunlarını dinledi. Ne sorunlar varsa halloldu. Başkanımıza odamız ve esnafımız adına çok teşekkür ediyorum. Allah yardımcısı olsun” görüşlerinde bulundu. 
Kasap esnafı da Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in her zaman yanlarında olduğunu ifade ederek, kendisine teşekkür ettiler. Esnaflar, “Başkanımızdan Allah razı olsun. Her zaman yanımızda oluyor. Başkanımız problemlerimize çözüm getirdi. ” dedi.
Kasapların şehre temiz, sağlıklı bir şekilde hizmet verdiğini ifade eden Başkan Başdeğirmen, “Esnafımıza teşekkür ediyorum. Bugüne kadar sizler adına bize hiç şikayet gelmedi. Şikayet gelmemesi demek sizlerin Isparta halkına çok güzel bir şekilde hizmet etmeniz demektir. Sağlıklı gıda tüketmek için inanarak sizlerden alışveriş yapıyoruz. Bu bizim için çok önemli.  Bu anlamda da sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte şehrimize daha iyi hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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