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ISPARTA AFAD İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN EĞİRDİR'DE EĞİTİM

ISPARTA AFAD İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN EĞİRDİR'DE EĞİTİM
TÜRKİYE
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AFAD İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN EĞİRDİR'DE EĞİTİM.
BAŞKAN VELİ GÖK; ' AFETLERE MARUZ KALMA NOKTASINDA HEPİMİZ BİRER POTANSİYELİZ.'
İL AFAD MÜDÜRÜ ETHEM KILIÇARSLAN; 'TÜRKİYE'DE 05-64 YAŞ ARASI
NÜFUSUN TAMAMINA AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ VERELİM'
İl AFAD Müdürlüğü ve Eğirdir Belediyesi işbirliği ile Eğirdir Kervansaray Düğün ve Toplantı salonunda eğitim semineri düzenlendi. Programa Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, İl AFAD Müdürü Ethem Kılıçarslan, Belediye Birim Müdürleri, Köy muhtarları, mahalle muhtarları ve belediye personelleri katıldı.
İl AFAD Müdürü Ethem Kılıçaslan yaptığı konuşmada; 'Sayın Belediye Başkanım, Belediyemizin Değerli Üyeleri, Değerli Mahalle Ve Köy Muhtarlarımız, Belediyemizin Değerli Personelleri;
Öncelikle bizi sizinle buluşturan değerli Başkanımız Sayın Veli Gök’e çok teşekkür ediyorum.
2021 yılı İç İşleri Bakanımız Süleyman Soylu tarafından Afet Eğitim Yılı olarak ilan edildi. Bu ilan edildikten sonra da bir hedef koydu. Bize dedi ki; Türkiye’de 05-64 yaş arası nüfusun tamamına afet bilinci eğitimi verelim. Bu nüfusun Türkiye genelindeki toplam nüfus 51.000.000 bu oran Isparta’da genel nüfusu 440.000 olan Isparta’mızda bu oran 356.000 yani 2021 yılında biz AFAD Müdürlüğü olarak tüm kamu kurumlarına, öğrencilerimize, vatandaşlarımıza AFAD ile ilgili ulaşmaya çalıştık. Bu 356.000 rakamının öncelikle şunu söyleyeyim şu an da net bilgi verebilmek için baktım. 324.000’deyiz programa baktık 31 Aralık’a kadar 400.000 yaparız yani %100 değil %110 %115 oranında. Biz afet 1. Eğitimi planlıyoruz. Bunları nasıl planladık? Öncelikle pandemi dolayısıyla okullar biliyorsunuz uzun bir süre kapalı olduğu dönem oldu. İl merkezinde büyük okulların velilerinden ve öğrencilerinden başlamak üzere her akşam başkanımızın bizi davet ettiği saat 19.00’da ve cumartesi pazar 11.00’de bu arkadaşlarım sağ olsun Şengül Dokur hanımefendi eğitim uzmanımız bütün personelimiz bizim 30’a yakın eğitmenimiz var. Bunların tamamını Zoom’dan öğrencilerimize ve öğrenci velilerimize ulaşmaya çalıştık ve canlı bağlantılarla onların sorularını aldık, sorularını cevapladık daha sonra diğer illerde herkes bu rakamı dolduramıyor sayın başkanım. Şimdi biz bir şekilde de arkadaşlara dedik cuma hutbelerinde gidelim 30 kişi 30 camiye gidelim dedik.
Müftü beyle görüştük, dedi ki bizim 748 camimiz var il genelinde yani 30 arkadaşımızla bilgilendiririz. Biz din görevlileri haftasında Müftü Bey’i ziyaret ettik bir AFAD çantamızı hediye ettik, Diyanet İşleri Bakanlığı’ndan izin almasını talep ettik ve izin aldı. İmamlarımız cuma hutbelerinden sonra bilgilendirmeleri yaptılar. Cami imamlarımızdan da rakamları aldık 80.000 kişiye AFAD bilinçlendirilmesi yapılmış. Şehir hastanesinde izlettiriyoruz. Bizim hedefimiz afetlerde öncelikle Isparta deprem bölgesi ve deprem bölgesi olması sebebiyle de deprem anında yapılabilecek hareketleri biz bunu bilincini aşılamaya çalışıyoruz. Ve biz herkesin evinde afet çantası olmasını istiyoruz. Ve şimdi bakanımız tanıtımını yaptı. Süleyman Soylu Bakanımız bütün Türkiye’ye duyuracaklar. Artık Allah’ın izniyle 112 acil çağrı merkezleri ve AFAD İl Müdürlükleri’ne cep telefonuyla konum atacaklar. O konum anında kayıt altına alınacak böyle bir sistem geliştirildi. Türkiye’nin en büyük projelerinden birisi ve bu tamamen AFAD Müdürlüğü tarafından yapılan yerli ve milli proje. Eğirdir’imiz de iki mahallemizde Menderes Ve İmaret Mahallelerinde kaya düşmesi sorununu çözeceğiz. Şu an programda, projede parası hazır. Bütün malzemeler hazırlandı. İlk Menderes Mahallesi’nden başlayacağız. Bu sıkıntıyı da halledeceğiz. Sayın belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Hepinize saygılar sevgiler. ' dedi.
Daha sonra İl AFAD Müdürlüğü Eğitim Uzmanı Şengül Dokur Doğal Afetler başta olmak üzere ilk yardım ve tüm afet olaylarıyla nasıl mücadele edileceğini ve nasıl önlemler alınabileceğini anlattı.
Program sonunda konuşan Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK; 'İnsanoğlunun ne zaman öleceği, ne zaman hastalanacağı, ne zaman afetle karşılaşacağı bunlar bir bilinmezliktir. Afetlere maruz kalma noktasında hepimiz birer potansiyeliz. Depremlerde, yangınlarda, sellerde ve tüm afetlerde zarar görenler sadece o bölgelerde yaşayan insanlarımız değil, bizlerinde yakınları, çocukları oralarda görev yapıyor olabilir. Türk toplumu bu afetleri maalesef başına gelmeden, yaşamadan, deneyimlemeden bu süreci anlayamıyor. Hepimiz bu afetlerden mükellefiz, hepimizin üzerine görevler düşüyor. Bu tür eğitimler, seminerler, toplantılar boşa harcanmış bir zaman olarak görülmemelidir. Bilgi güçtür ve kuvvettir. Dolayısıyla afete karşı bilinçli ve donanımlı olursak afet anında daha dikkatli oluruz. Yakınımızda bir sel, deprem veya felaket olsa toplumun ilk görmek istediği ekip Belediye personelidir. Müdürümüzün de belirttiği gibi Eğirdir’imiz de iki mahallemizde Menderes Ve İmaret Mahallelerinde kaya düşmesi sorununu çözeceğiz. Şu an programda, projede parası da hazır. Ben başta İçişleri bakanlığımıza, İl Afad Müdürümüze, personeline ve bugün burada bulunan sizlere çok teşekkür ediyorum.' dedi.
Plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi.

(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)
 
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