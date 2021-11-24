"Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" Projesi Kapsamında İbrahim Şener Ortaokulunda Kütüphane Açılışı Gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde, Bakanlığımızca hazırlanan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında İbrahim Şener Ortaokulunda kütüphane açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış törenine katılan İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Erhan BAYDUR, açılışın ardından idareci ve öğretmenlerle birlikte kütüphaneyi gezdi. Kütüphanenin ilimize ve okulumuza hayırlı olması temennisinde bulundu.