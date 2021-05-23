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Isparta 32 Spor’a coşkulu uğurlama

Isparta 32 Spor’a coşkulu uğurlama
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
Isparta 32 Spor’a coşkulu uğurlama
 
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta 32 Spor kafilesini Misli.com 3. Lig Play-Off final karşılaşması için Eskişehir’e yolcu etti. Kafileye seslenen Başdeğirmen, “Arkanızda büyük bir şehrin, Türkiye’nin her bir noktasındaki Ispartalı hemşehrilerimizin yanınızda olduğunu, siz koştukça, gol attıkça bizim coştuğumuzu orada hissedin” diyerek, başarı dileklerini iletti.
 
Isparta 32 Spor, pazartesi günü saat 20.00’da Eskişehir Yeni Stadyumunda 2. Lig bileti için Bursa Yıldırımspor ile oynayacağı Misli.com 3. Lig Play-Off final karşılaşması için şehirden hareket etti. Isparta 32 Spor kafilesini taşıyan otobüs Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından uğurlandı.  
Belediye önünde yöneticiler, teknik heyet ve futbolcuların katılımıyla dualarla Eskişehir’e yolcu edilen Isparta 32 Spor takımını, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen yalnız bırakmadı. Az sayıda taraftarın ve sporcu, teknik heyet ve yöneticilerin ailelerinin de katıldığı uğurlama töreninde konuşan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bir sezondan buyana takımın büyük mücadeleler verdiğini ve bugünün çok mutlu bir günün başlangıcı olması temennisinde bulundu.
Isparta 32 Spor kafilesini taşıyan takım otobüsü saat 13.15’te sirenlerle, belediye önüne geldi. Burada Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından karşılanan kafile için mütevazi bir uğurlama töreni gerçekleştirildi. Takım otobüsünden inen sporcular, belediyenin üstü açık otobüsüne geçti. Burada yapılan duanın ardından takım otobüsüne geçen sporcular, teknik heyet ve yöneticiler Eskişehir’e hareket etti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, boynuna taktığı yeşil-pembeli atkı ve elindeki Ispartaspor Bayrağı ile birlikte takımı SDÜ kavşağına kadar uğurladı.  Ispartaspor takım otobüsüne, belediyenin itfaiye, zabıta araçları da çaldıkları sirenlerle eşlik etti.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, uğurlama öncesinde yaptığı konuşmasında bir yıl boyunca yapılan büyük mücadeleler sonucunda bugünlere geldiklerini söylerken, Ispartaspor’a 2.Lig yolunda başarılar diledi.
‘Bugün çok mutlu bir günün başlangıcındayız’ diyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bir yıl boyunca yaptığınız büyük mücadelelerle, almış olduğunuz başarılarla bugüne geldik. Yıllarca BAL’da oynadıktan sonra ilk üçüncü lig yılında play-offlara kalmak ve ardından da şampiyonluk maçı finali oynamak bizlere nasip oldu. Futbolcu arkadaşlarımız, teknik heyetimiz, yöneticilerimiz bugünlere gelmek için çok fedakarca mücadele verdi. Bizlerde bu mücadelede üzerimize düşen vazifeyi layıkıyla yerine getirdik. Amacımız takımımızın, ülkemizde söz sahibi olması 2.Lige ve daha sonra da süper lige çıkarak şehrimizi en iyi şekilde temsil etmesidir” görüşlerinde bulundu.
Bir üst lige çıkmanın mutluluğunu ve kutlamasını yaşamanın kendilerine nasip olmasını dileyen Başkan Başdeğirmen, “Rövanşı olmayan bu maçta Allah bizleri başarılı kılsın. Sağlıkla, sıhhatle, güç, kuvvetle bu maça çıkarak bu kardeşlerimizin Isparta adına yapacakları bu mücadelede yüce Rabbim onları muzaffer kılsın. Centilmenlik ölçülerinde başarmak için çalışacağız. Yensek de, yenilsek de, şampiyon olsak da, olmasak da, biz Isparta’yız, Ispartasporluyuz. Allah’ın izniyle her zaman yanındayız” dedi.
Pandemi dolayısıyla taraftarların maçı Eskişehir Stadında takip edemeyeceğini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Gönlümüzle, yüreğimizle, takımımızın yanında olduğumuzu arkadaşlarımızın bilmesini istiyorum. Canlı yayınlanacak bu maçı Ispartalı herkes ayakta izleyecektir ve sizlere dua edecektir. Arkanızda büyük bir şehrin, Türkiye’nin her bir noktasındaki Ispartalı hemşehrilerimizin yanınızda olduğunu, siz koştukça bizim coştuğumuzu, siz gol attıkça bizim coştuğumuzu orada hissedin. Biz sizlerle beraberiz, sizlerle başaracağız ve bu güzelliği hep birlikte şehrimize Allah’ın izniyle yaşatacağız” ifadelerinde bulundu.
Sezon başından bu yana fedakarca çalışan yönetime de teşekkür eden Başkan Başdeğirmen, “Atakan başkan, gerçekten çok büyük fedakarlıklarla bugüne gelinmesi için gecesini gündüzüne kattı. Takımı buraya kadar getirdiği için başkanımıza, yönetimimize, teknik heyetimize ve futbolcularımıza Isparta’mıza bu güzelliği yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
 
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