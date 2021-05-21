UBENİS KAPSAMINDA ELMALI SOĞANI TÜR İZLEME ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI...

Ulusal Biyoçeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6.Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü Korkuteli DKMP Şefliği sorumluluk alanı içerisinde dünyada sadece Elmalı İlçesinde sınırlı bir alanda yayılış gösteren Elmalı Soğanı için Tür İzleme Çalışmaları başlatıldı.Elmalı ilçesindeki Avlan Gölü havzasında bulunan Elmalı Soğanı sahip olduğumuz endemik bitki türlerinden sadece birisi. Mayıs ayında çiçek açan Elmalı Soğanı, Antalya İli Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesine göre her yıl sayımı yapılan türlerimizden.Kritik olarak tehlike altındaki (CR) 62 bitki taksonunun bulunduğu listede üst sıralarda yer alan Elmalı Soğanı (Allium Elmaliense) türü için Antalya Şube Müdürlüğü Korkuteli DKMP Şefliği Orman Muhafaza Memuru Mehmet AYTEN ve Sözleşmeli Mühendisler; Yasin MEYDAN, Sibel KULPAR, Abdülkadir BİLGİÇ, Özge HORASAN, Aşkın Çare GÜNEY’in katılımı ile arazi taranmıştır. 823 birey tespit edilmiş olup sahanın koordinatları veri tabanına işlenmiştir.DKMP 6.Bölge Müdürlüğü