Çünür’ün batı ve doğu bölgelerinin

yağmur suyu hat bağlantısı yapıldı



Isparta Belediyesi, Çünür Mahallesinin doğu ve batı yakasını birbirine bağlayan yağmur suyu hattının birbirine bağlanması amacıyla, İstanbul Yolu Çünür Kavşağı yakınında çalışma gerçekleştirdi.Çünür Kavşağı noktasında karayollarına ait yolda gerçekleştirilen çalışma ile birlikte mahallenin batı bölgesinden gelen yağmur suları, doğu bölgesindeki hatta bağlanmış oldu. Bağlanan hatla birlikte şehrin batı bölümünden gelen yağmur sularının caddeyi atlayarak doğu bölgesi ile bağlantısı yapılmış oldu. Böylece şehrin üst bölgelerinden gelen yağmur sularının DSİ’ye ait dereye deşarjı gerçekleştirilmiş oldu.Isparta Belediyesi ile Karayolları tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen çalışmaları Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de yerinde inceledi. Başkan Başdeğirmen, yapılan çalışmayla birlikte şehrin üst bölgelerinden gelen yağmur sularının mahalleyi ikiye ayıran İstanbul Caddesinden geçerek, DSİ deresine bağlantısının tamamlandığını ve böylece üst bölgelerden gelen yağmur sularının dereye deşarjının tamamlanmış olduğunu belirtti.