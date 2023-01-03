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En yüksek ihracat ABD, Hindistan, İngiltere ve Fransa’ya

En yüksek ihracat ABD, Hindistan, İngiltere ve Fransa’ya
TÜRKİYE
G.Tarihi: 03.01.2023 01:02
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En yüksek ihracat ABD, Hindistan, İngiltere ve Fransa’ya
Isparta, 1-31 Aralık 2022 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) 11 milyon 211 bin 51 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. 1 Ocak- 31 Aralık 2022 tarihleri arasında ABD’ye ihracat 68 milyon 782 bin 65 dolar olarak kayıtlara geçirildi.
 
HİNDİSTAN’A İHRACAT 4 MİLYON DOLAR
Isparta Aralık 2022’de Hindistan’a 4 milyon dolar bandında ihracat gerçekleştirdi. Yıl değeri ise 31 milyon dolar oldu.
Avrupa’da ise Isparta’nın en yüksek ihracat gerçekleştirdiği ülkelerden biri 31 milyon dolar ile Fransa oldu.
Isparta, Aralık 2022’de Almanya’ya 1,3 milyon dolar değerinde ihracat yaptı. 2022 toplamı ise 35 milyon dolar şeklinde hesaplandı.
 
UKRAYNA BÜYÜK KAYIP OLDU
Isparta her ay ortalama 120 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Yüksek ihracat yapılan ülkelerden biri de Ukrayna idi. Ancak Rusya- Ukrayna savaşı nedeni ile anılan ülkeye ihracat 2022 yılında yok oluş seviyesine geriledi. Yıllık ortalama 100 milyon dolar değerinde ihracat hacmi olan Ukrayna’ya savaş nedeniyle ticaret eridi: 2022 yılının tamamında sadece 1 milyon dolar değerinde ihracat yapılabildi. Rusya’ya Isparta’nın ihracatı ise 2022 yılında 20 milyon dolara erişti.
 
BİRLEŞİK KRALLIK’A İHRACAT 16,5 MİLYON DOLAR
Isparta, Birleşik Krallık’a Aralık 2022’de 1 milyon 323 bin dolar değerinde ihracat yaptı. Yıllık ihracat ise 16 milyon 522 bin 77 dolar oldu.
 
Ülke                                    Ara.’22                Oca.- Ara.’22
 
ABD                                     11.211,51           68.782,65
ALMANYA                          1.313,99              35.351,12
ANTALYA SERBEST B.      1.112,13              37.825,23
AVUSTRALYA                     375,94                 3.082,74
AVUSTURYA                      367,62                 7.007,44
AZERBAYCAN                    348,87                 5.129,69
BAE                                     378,48                 3.922,39
BELÇİKA                             61,64                    983,17
BİRLEŞİK KRALLIK             1.323,36              16.522,77
BREZİLYA                           43,31                    515,76
BULGARİSTAN                  871,27                 7.808,00
ÇEKYA                                 82,97                    513,65
ÇİN                                      2.101,45              30.291,79
DANİMARKA                      121,94                 940,48
ENDONEZYA                      188,32                 633,74
FAS                                      202,30                 880,58
FRANSA                              2.087,89              31.571,61
GÜRCİSTAN                       143,81                 2.434,54
HİNDİSTAN                        3.956,33              31.180,22
HOLLANDA                        134,20                 1.246,91
IRAK                                    438,24                 3.931,11
İSPANYA                             716,49                 22.870,88
İSRAİL                                 581,59                 6.608,01
İSVEÇ                                  279,90                 3.398,74
İSVİÇRE                               48,13                    2.102,08
İTALYA                                656,21                 12.999,62
JAPONYA                            38,72                    652,35
KANADA                             38,50                    6.952,65
KUVEYT                                             204,70                 400,51
KKTC                                    62,00                    1.254,74
LİBYA                                  44,84                    455,51
MACARİSTAN                    116,71                 2.376,96
MALEZYA                           197,84                 1.046,24
ÖZBEKİSTAN                      1.474,94              22.978,25
POLONYA                           254,66                 1.068,73
ROMANYA                         575,65                 6.339,38
RUSYA FEDERASYONU    1.712,33              19.787,57
SUUDİ ARABİSTAN          210,75                 1.945,07
TÜRKMENİSTAN              245,08                 3.552,82
UKRAYNA                           754,70                 966,80
YENİ ZELANDA                  104,44                 2.122,92
YUNANİSTAN                    238,78                 3.156,27
 
Toplam                              36.411,75           445.690,31
 
 
 
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