En yüksek ihracat ABD, Hindistan, İngiltere ve Fransa’ya

Isparta, 1-31 Aralık 2022 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) 11 milyon 211 bin 51 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. 1 Ocak- 31 Aralık 2022 tarihleri arasında ABD’ye ihracat 68 milyon 782 bin 65 dolar olarak kayıtlara geçirildi.



HİNDİSTAN’A İHRACAT 4 MİLYON DOLAR

Isparta Aralık 2022’de Hindistan’a 4 milyon dolar bandında ihracat gerçekleştirdi. Yıl değeri ise 31 milyon dolar oldu.

Avrupa’da ise Isparta’nın en yüksek ihracat gerçekleştirdiği ülkelerden biri 31 milyon dolar ile Fransa oldu.

Isparta, Aralık 2022’de Almanya’ya 1,3 milyon dolar değerinde ihracat yaptı. 2022 toplamı ise 35 milyon dolar şeklinde hesaplandı.



UKRAYNA BÜYÜK KAYIP OLDU

Isparta her ay ortalama 120 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Yüksek ihracat yapılan ülkelerden biri de Ukrayna idi. Ancak Rusya- Ukrayna savaşı nedeni ile anılan ülkeye ihracat 2022 yılında yok oluş seviyesine geriledi. Yıllık ortalama 100 milyon dolar değerinde ihracat hacmi olan Ukrayna’ya savaş nedeniyle ticaret eridi: 2022 yılının tamamında sadece 1 milyon dolar değerinde ihracat yapılabildi. Rusya’ya Isparta’nın ihracatı ise 2022 yılında 20 milyon dolara erişti.



BİRLEŞİK KRALLIK’A İHRACAT 16,5 MİLYON DOLAR

Isparta, Birleşik Krallık’a Aralık 2022’de 1 milyon 323 bin dolar değerinde ihracat yaptı. Yıllık ihracat ise 16 milyon 522 bin 77 dolar oldu.



Ülke Ara.’22 Oca.- Ara.’22



ABD 11.211,51 68.782,65

ALMANYA 1.313,99 35.351,12

ANTALYA SERBEST B. 1.112,13 37.825,23

AVUSTRALYA 375,94 3.082,74

AVUSTURYA 367,62 7.007,44

AZERBAYCAN 348,87 5.129,69

BAE 378,48 3.922,39

BELÇİKA 61,64 983,17

BİRLEŞİK KRALLIK 1.323,36 16.522,77

BREZİLYA 43,31 515,76

BULGARİSTAN 871,27 7.808,00

ÇEKYA 82,97 513,65

ÇİN 2.101,45 30.291,79

DANİMARKA 121,94 940,48

ENDONEZYA 188,32 633,74

FAS 202,30 880,58

FRANSA 2.087,89 31.571,61

GÜRCİSTAN 143,81 2.434,54

HİNDİSTAN 3.956,33 31.180,22

HOLLANDA 134,20 1.246,91

IRAK 438,24 3.931,11

İSPANYA 716,49 22.870,88

İSRAİL 581,59 6.608,01

İSVEÇ 279,90 3.398,74

İSVİÇRE 48,13 2.102,08

İTALYA 656,21 12.999,62

JAPONYA 38,72 652,35

KANADA 38,50 6.952,65

KUVEYT 204,70 400,51

KKTC 62,00 1.254,74

LİBYA 44,84 455,51

MACARİSTAN 116,71 2.376,96

MALEZYA 197,84 1.046,24

ÖZBEKİSTAN 1.474,94 22.978,25

POLONYA 254,66 1.068,73

ROMANYA 575,65 6.339,38

RUSYA FEDERASYONU 1.712,33 19.787,57

SUUDİ ARABİSTAN 210,75 1.945,07

TÜRKMENİSTAN 245,08 3.552,82

UKRAYNA 754,70 966,80

YENİ ZELANDA 104,44 2.122,92

YUNANİSTAN 238,78 3.156,27



Toplam 36.411,75 445.690,31





