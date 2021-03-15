GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA capa makinesi tamiriISPARTA BALIK SİPARİŞ

İş adamı Mehmet Günak, ‘En büyük kazanç, İsrafı önlemedir’

İş adamı Mehmet Günak, ‘En büyük kazanç, İsrafı önlemedir’
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
İş adamı Mehmet Günak, ‘En büyük kazanç, İsrafı önlemedir’
 
 İş adamı Mehmet Günak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reformları hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu


Güçlü, sağlam, her türlü tehdit ve saldırıya karşı sarsılmaz bir ekonomiye sahip olmanın yolu üretim, istihdam, yatırım ve ihracatı maksimum düzeye ulaştıran, değişen dünya şartlarına uyum ve sürekliliği içinde barındıran, ekonomik istikrarın tesisi ve devamlılığını içeren reformlar ile mümkün olabileceğini bu minvalde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reformları bugünün sıkıntılarına çözüm, yarının beklentilerine cevap olduğunu belirten iş adamı Mehmet Günak, önemli değerlendirmelerde bulundu.
 


‘850 bin Esnaf'a Müjde’
 
Salgın döneminde esnafın çok zor bir süreçten geçtiğinin altını çizen iş adamı Mehmet Günak,’ Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reformlarında, basit usulde vergisini ödeyen yaklaşık 850 bin esnaf kardeşimiz gelir vergisinden muaf tutuyor ve beyan yükümlülükleri de kaldırılıyor. Salgın döneminde çok büyük yaralar alan esnaf kardeşlerimizden basit usulde vergisini ödeyen, sayıları yaklaşık 850 bin olan esnaf kardeşimiz, düzenleme ile yüklerinin bir nebze hafifleyeceğine inanıyorum. 7 gün 24 saat hizmet verecek Türkiye Dijital Vergi Dairesi kurulması sevindirici bir durum olmakla birlikte düzenlemede mükelleflerin noter tasdiki, muhafaza ve bildirim gibi yükümlülüklerinin önemli ölçüde hafifletilmesi ayrıca sevindirici bir durumdur. Günak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reformlarının hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. ’dedi.
‘En büyük kazanç, İsrafı önlemedir’
 


Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, "Büyük bir üzüntüyle belirtmek isterim ki ülkemizde yılda 19 milyon ton gıda israf ediliyor. Üretilen sebze ve meyvelerin en az yüzde 25'i, çeşitli sahalarda israf oluyor. Hizmet sektöründe işletme başına israf, yılda 4 tonun üzerindedir' sözlerini her insanın dikkate alması ve gerekli katkıyı sunması gerektiğini belirten iş adamı Mehmet Günak,’ Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Durumu adlı rapora göre; 2019 yılında açlık çeken kişi sayısı 690 milyona ulaştığı ve Koronavirüs salgını olduğu 2020 yılı sonu itibariyle 130 milyon kişiyi daha kronik açlıkla yaşamaya çalıştığı bir dünyada, israfı önleme insanlığa yapılan en büyük hizmettir. ‘Dedi.
İş adamı Günak,’ Ekonomi Reformlarında yer alan  Gıda bankacılık sisteminin geliştirilmesi, Hal yasasının, israfı önlemeye yönelik düzenlemesi ve Dijital tarım pazarının kurulumu ile her ölçekteki çiftçinin, ürünü için pazar bulabilmesi, tüketici ve esnafında istediği kalitede ürün tedarik edeceği sistemin kurulması şüphesiz ki gıda israfını önlemeye yönelik atılacak çok büyük bir adım olacaktır.’ dedi.
 
‘Ekonomik Reform Paketi, Türkiye'yi daha da güçlendirecektir’
Sözlerine söyle devam eden iş adamı Mehmet Günak,’ Koronavirüs salgını hiç şüphesiz ki dünyayı ekonomik, sosyal, sağlık ve daha birçok konuda derinden sarsmış ve sarsmaya da devam etmektedir. Değişen dünya şartlarına uyum ve bu olumsuz tablodan daha da güçlenerek çıkmak için yeni reformları hayata geçirmek çok büyük öneme ihtiva ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reformları değişen koşullara uyum ve geleceğe yatırım bakımından çok önemli, yerinde ve isabetli olmuştur. Ekonomi Reformlarının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.’ dedi.
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da Kadın Eliyle Güzelleşen Tarih
Ülke genelinde yağışlar geri dönüyor! Meteoroloji tarih verdi
ISPARTA VALİSİ SEYMENOĞLU’NUN 14 MART TIP BAYRAMI MESAJI
BİR DEPODA YILDA 200 LİRA CEPTE KALIYOR!
TÜRKER AVM'DE MART AYINA ÖZEL FIRSATLAR BAŞLADI
Isparta Valiliği yeni kararları duyurdu!
ISPARTA İŞKUR'DAN ÇOK ÖNEMLİ DUYURU
Isparta'da Off-Road araçları burada modifiye ediliyor
Isparta'da etkinlikler başladı! 1 hafta devam edecek...
DİKKAT! ISPARTA İÇİN ZİRAİ DON UYARISI
Isparta için meteorolojiden kritik uyarı
Vali Ömer SEYMENOĞLU'nun 12 Mart Mesajı
Isparta'da zehir tacirlerine geçit yok! Jandarmadan dev operasyon!
Isparta'daki pazar yerleri ile ilgili yeni kararlar
Isparta'da İstiklal Marşımızın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY’u Anma Günü
ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN MİRAÇ KANDİLİ MESAJI
Isparta'nın yeni çevrimiçi alışveriş mağazası Via Market!
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! Valilik'ten yeni kararlar duyuruldu
ISPARTA'DA FUNCİTY İLE GÜVENLİ, TEMİZ EĞLENCE
Isparta'da 8 Mart ''Dünya Kadınlar Günü’' Kutlandı
Isparta'da vaka sayılarında artış! bir köy daha karantinaya alındı
ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN “8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ” MESAJI
Isparta'da Gözde Balık Tezgahlarından Görüntüler
Atatürk’ün Isparta’yı Teşrifinin 91. Yıldönümü
ISPARTA VALİSİ SEYMENOĞLU'NUN 6 MART MESAJI
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Gülü ve Lavantası motifleri bahçedeki ağaçlara renk kattıIsparta Gülü ve Lavantası motifleri bahçedeki ağaçlara renk kattı
AVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçilerde denetimAVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçilerde denetim
Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarIsparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta Gülü ve Lavantası motifleri bahçedeki ağaçlara renk kattıAVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçilerde denetimIsparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarDünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
ısparta cam balkonısparta duşakabintürker kapındatürker kapındaISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİISPARTA AKTAR ISPARTA bilgisayar tamiriisparta oto ekspertizISPARTA egzoz tamiriISPARTA egzoz tamiriısparta bowling salonuISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da vaka sayılarında artış! bir köy daha karantinaya alındıIsparta'da vaka sayılarında artış! bir köy daha karantinaya alındı08 Mart 2021
Isparta'nın yeni çevrimiçi alışveriş mağazası Via Market!Isparta'nın yeni çevrimiçi alışveriş mağazası Via Market!09 Mart 2021
Isparta'da 8 Mart ''Dünya Kadınlar Günü’' KutlandıIsparta'da 8 Mart ''Dünya Kadınlar Günü’' Kutlandı08 Mart 2021
Isparta'da Off-Road araçları burada modifiye ediliyorIsparta'da Off-Road araçları burada modifiye ediliyor11 Mart 2021
ISPARTA'DA FUNCİTY İLE GÜVENLİ, TEMİZ EĞLENCEISPARTA'DA FUNCİTY İLE GÜVENLİ, TEMİZ EĞLENCE09 Mart 2021
Isparta'daki pazar yerleri ile ilgili yeni kararlar Isparta'daki pazar yerleri ile ilgili yeni kararlar 10 Mart 2021
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! Valilik'ten yeni kararlar duyurulduIsparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! Valilik'ten yeni kararlar duyuruldu09 Mart 2021
Isparta'da İstiklal Marşımızın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY’u Anma GünüIsparta'da İstiklal Marşımızın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY’u Anma Günü10 Mart 2021
Avrupa’dan Latin Amerika’ya, Afrika’dan, Asya ve Balkanlara virüsle bir yılAvrupa’dan Latin Amerika’ya, Afrika’dan, Asya ve Balkanlara virüsle bir yıl10 Mart 2021
BİR DEPODA YILDA 200 LİRA CEPTE KALIYOR!BİR DEPODA YILDA 200 LİRA CEPTE KALIYOR!12 Mart 2021
Isparta'da toplu ulaşım araçları ve okul servisleri denetlendiIsparta'da toplu ulaşım araçları ve okul servisleri denetlendi08 Mart 2021
ISPARTA'DA “KADINLARIMIZ SPORDA” AÇIK HAVADA PİLATES VE YOGAISPARTA'DA “KADINLARIMIZ SPORDA” AÇIK HAVADA PİLATES VE YOGA08 Mart 2021
ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN MİRAÇ KANDİLİ MESAJIISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN MİRAÇ KANDİLİ MESAJI10 Mart 2021
Isparta için meteorolojiden kritik uyarıIsparta için meteorolojiden kritik uyarı11 Mart 2021
BAŞKAN VELİ GÖK 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNDE PERSONELİNİ UNUTMADIBAŞKAN VELİ GÖK 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNDE PERSONELİNİ UNUTMADI08 Mart 2021
DİKKAT! ISPARTA İÇİN ZİRAİ DON UYARISIDİKKAT! ISPARTA İÇİN ZİRAİ DON UYARISI11 Mart 2021
Isparta'da etkinlikler başladı! 1 hafta devam edecek...Isparta'da etkinlikler başladı! 1 hafta devam edecek...11 Mart 2021
Isparta'da zehir tacirlerine geçit yok! Jandarmadan dev operasyon!Isparta'da zehir tacirlerine geçit yok! Jandarmadan dev operasyon!11 Mart 2021
TÜRKER AVM'DE MART AYINA ÖZEL FIRSATLAR BAŞLADI TÜRKER AVM'DE MART AYINA ÖZEL FIRSATLAR BAŞLADI 12 Mart 2021
ISPARTA İŞKUR'DAN ÇOK ÖNEMLİ DUYURUISPARTA İŞKUR'DAN ÇOK ÖNEMLİ DUYURU12 Mart 2021