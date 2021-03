​İş adamı Mehmet Günak, ‘En büyük kazanç, İsrafı önlemedir’



İş adamı Mehmet Günak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reformları hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu





Güçlü, sağlam, her türlü tehdit ve saldırıya karşı sarsılmaz bir ekonomiye sahip olmanın yolu üretim, istihdam, yatırım ve ihracatı maksimum düzeye ulaştıran, değişen dünya şartlarına uyum ve sürekliliği içinde barındıran, ekonomik istikrarın tesisi ve devamlılığını içeren reformlar ile mümkün olabileceğini bu minvalde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reformları bugünün sıkıntılarına çözüm, yarının beklentilerine cevap olduğunu belirten iş adamı Mehmet Günak, önemli değerlendirmelerde bulundu.







‘850 bin Esnaf'a Müjde’



Salgın döneminde esnafın çok zor bir süreçten geçtiğinin altını çizen iş adamı Mehmet Günak,’ Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reformlarında, basit usulde vergisini ödeyen yaklaşık 850 bin esnaf kardeşimiz gelir vergisinden muaf tutuyor ve beyan yükümlülükleri de kaldırılıyor. Salgın döneminde çok büyük yaralar alan esnaf kardeşlerimizden basit usulde vergisini ödeyen, sayıları yaklaşık 850 bin olan esnaf kardeşimiz, düzenleme ile yüklerinin bir nebze hafifleyeceğine inanıyorum. 7 gün 24 saat hizmet verecek Türkiye Dijital Vergi Dairesi kurulması sevindirici bir durum olmakla birlikte düzenlemede mükelleflerin noter tasdiki, muhafaza ve bildirim gibi yükümlülüklerinin önemli ölçüde hafifletilmesi ayrıca sevindirici bir durumdur. Günak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reformlarının hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. ’dedi.

‘En büyük kazanç, İsrafı önlemedir’







Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, "Büyük bir üzüntüyle belirtmek isterim ki ülkemizde yılda 19 milyon ton gıda israf ediliyor. Üretilen sebze ve meyvelerin en az yüzde 25'i, çeşitli sahalarda israf oluyor. Hizmet sektöründe işletme başına israf, yılda 4 tonun üzerindedir' sözlerini her insanın dikkate alması ve gerekli katkıyı sunması gerektiğini belirten iş adamı Mehmet Günak,’ Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Durumu adlı rapora göre; 2019 yılında açlık çeken kişi sayısı 690 milyona ulaştığı ve Koronavirüs salgını olduğu 2020 yılı sonu itibariyle 130 milyon kişiyi daha kronik açlıkla yaşamaya çalıştığı bir dünyada, israfı önleme insanlığa yapılan en büyük hizmettir. ‘Dedi.

İş adamı Günak,’ Ekonomi Reformlarında yer alan Gıda bankacılık sisteminin geliştirilmesi, Hal yasasının, israfı önlemeye yönelik düzenlemesi ve Dijital tarım pazarının kurulumu ile her ölçekteki çiftçinin, ürünü için pazar bulabilmesi, tüketici ve esnafında istediği kalitede ürün tedarik edeceği sistemin kurulması şüphesiz ki gıda israfını önlemeye yönelik atılacak çok büyük bir adım olacaktır.’ dedi.



‘Ekonomik Reform Paketi, Türkiye'yi daha da güçlendirecektir’

Sözlerine söyle devam eden iş adamı Mehmet Günak,’ Koronavirüs salgını hiç şüphesiz ki dünyayı ekonomik, sosyal, sağlık ve daha birçok konuda derinden sarsmış ve sarsmaya da devam etmektedir. Değişen dünya şartlarına uyum ve bu olumsuz tablodan daha da güçlenerek çıkmak için yeni reformları hayata geçirmek çok büyük öneme ihtiva ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reformları değişen koşullara uyum ve geleceğe yatırım bakımından çok önemli, yerinde ve isabetli olmuştur. Ekonomi Reformlarının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.’ dedi.