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Egzersiz alışkanlığı kazanmak için beş öneri

Egzersiz alışkanlığı kazanmak için beş öneri
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Isparta Düğün Salonları

Egzersiz alışkanlığı kazanmak için beş öneri

Düzenli egzersizin hem beden hem zihin sağlığına faydaları saymakla bitmiyor. Ancak bunu bir rutine oturtmak, motivasyonu kaybetmeden haftada en az üç gün spor yapabilmek kimi zaman zor olabiliyor. MACFit Cevahir Eğitmeni Nursefa Kayan, alışkanlıkların düzenli bir egzersiz rutini yakalamak için çok önemli olduğunu söylüyor. Kayan, spor yapmayı yük görmek yerine sanıldığından çok daha kolay ve eğlenceli hale getirecek önerileri şöyle paylaştı:

 

  • Hedef belirle

Hedefimizin ne olduğu fark etmez. Vücudumuzun daha güçlü, daha fit olmasını istiyor ya da kilo vermeyi hedefliyor olabiliriz. Net bir amaç ve hedef, antrenmanlar sırasında bize rehberlik eder. Bu nedenle bizi mutlu ve iyi hissettirecek hedefler belirlemek ilk sırada yer alıyor.

  • Şarkı listesi hazırla

Araştırmalara göre; müzik dinleyerek egzersiz yapmak hızlanmamıza yardımcı olur. Spor salonuna gitmeden önce bir müzik listesi oluşturmak ve sevdiğimiz, bizi motive eden parçalar eklemek, o listeyi sadece spor yaparken dinlemek iyi gelir.

  • Önceden plan yap

Spor salonuna gitmeden önce yapacağımız planlar, egzersiz alışkanlığımıza da olumlu katkı sağlıyor. Bunlardan ilki spor çantasını bir gece önceden hazırlamak. Ardından bizi zorlayan, bahane yaratmamızı kolaylaştıran etkenlerin bir listesini çıkartmalıyız. Ayrıca haftanın hangi günleri antrenman yapacağımızı bilmek için bir egzersiz planı da şart. Bu plan hem motivasyonumuzu kaybetmemek hem de antrenman ihtiyaçlarına uyacak şekilde hareket etmemiz adına çok önemli. Örneğin, pazartesi günü bacak, salı günü üst vücut çalışıp çarşambayı dinleme günü yapabiliriz. Böyle organize olunursa bahanelere de yer kalmaz.

  • Sevdiğin şeyleri dahil et

Egzersiz rutini her zaman yoğun, zorlayıcı veya sıkıcı olmak zorunda değil. Yapmaktan zevk aldığımız şeyleri dahil ederek spor rutinine bağlı kalmayı kolaylaştırabiliriz. Mesela cycling dersinden hoşlanıyorsak haftada bir veya birkaç kez bir bisiklet dersine girmek faydalı olur.

  • Gelişimini takip et

Spor salonunda her defasında aynı şeyleri tekrar edince motivasyonumuzu kaybetmek ve sıkılmak çok olası bir durum. Çabamızın güzel sonuçlarını görmek, gücümüzün ve enerji seviyemizin arttığının farkına varmak spora devam etmek için de olumlu bir etki sağlar.

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