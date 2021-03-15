Milyarlık teknelerin arasında çöp atıkları vatandaşların tepkisini çekiyor..

Egenin incisi İzmir şehrinin göz bebeği sahil ilçelerinden Urla’nın, en popüler turistik noktası İskele; İzmir merkeze yakınlığı, yaz-kış hareketli oluşu, pırıl pırıl denizin mavisiyle buluştuğu, doğanın bütün cömertliğini sergilediği, tarihin halen soluyan kalıntılarının eşlik ettiği güzellikleriyle günübirlik tatilciler tarafından oldukça tercih ediliyor. Urla’nın denizle buluştuğu İskele’de Su Ürünleri Kooperatifi tarafından işletilen 60 tekne kapasiteli küçük yat limanı ise hem yatlara hem de balıkçılara barınak olarak hizmet veriyor. Limanın çevresinde ise balık restoranları, kafeler, kahvaltı mekanları ve katmerciler sıralanıyor.Çeşme’de birçok trofe ve regatta yat yarışlarına katılan yelkenlilerin de demirlendiği limandaki deniz kirliliği ise bu güzel ambiyanstaki mini marinaya hiç yakışmıyor. Turizm sezonuna girerken bu tür görüntüler ne Urla İskele’deki limana ne de Türkiye’nin hiçbir noktasındaki liman ve marinalara hiç yakışmadığı gibi ziyaretçilerin de tepkisini çekiyor. Milyarlık teknelerin arasındaki suda tek kullanımlık köpük tabaklar, cam ve pet şişeler, naylon torbalar, ambalaj atıkları, plastik ürünler, teknelerden denize boşaltılmış sintine veya kirli su tanklarından olabilecek köpüklü ve yağlı bir tabaka denizin üstünde yüzüyor. Vatandaşlar, duyarsız kişilerin yol açtığı bu kirliliğe ve temizlenmemesine tepki gösteriyor.Onlarca teknenin bağlı bulunduğu limanda, teknelerin arasında biriken çöpler hem kötü bir görüntüye hem de kötü bir kokuya sebep oluyor. Denize atılan çöpler, yosunların da eklenmesiyle, denizde çöp yığınları oluşturuyor. Limana demirlenmiş tekne manzarası eşliğinde kafelerde oturup yorgunluk atan, restoranlarda yemek yiyen, limanda da yürüyüş yapıp deniz havası almak isteyen vatandaşlar bu çirkin görüntüden rahatsız olup, denizin bir an önce temizlenmesini ve tekrar kirlilik yaşanmaması için yetkililerin önlem almasını istiyor.Fulya OMAÇ / İZMİRFoto 1-2: Urla İskele’deki küçük yat limanıFoto 3-5: Milyarlık teknelerin arasındaki suda yüzen atıklar