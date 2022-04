Başdeğirmen: Her hizmette istişare içindeyiz

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla, Baro Başkanı Av. Ünsal Çankaya ve yönetim kurulunu hizmet binasında ziyaret etti. Ziyarete belediye meclisi üyeleri, başkan yardımcıları ve bürokratlarda eşlik etti.Barolarına gerçekleştirilen ziyaretten dolayı mutlu olduklarını söyleyen Baro Başkanı Av. Ünsal Çankaya, mesleklerinin zor ve meşakkatli olduğunu dile getirdi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve başladığı günden buyana avukatlık mesleğine sıcak, sorunlarıyla son derece ilgili olduğunu aktaran Baro Başkanı Av. Ünsal Çankaya, “Bizim taleplerimizle de her zaman ilgilenmiş bir belediye başkanı, kendisine ve belediyemize teşekkür ederiz. Özellikle bugün avukatlar adliyede park sorunu yaşamıyorsa bunda belediye başkanımızın ve belediyemizin çok büyük katkı ve emeği var” dedi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve belediyenin hem kadın haklarında hem de hayvan hakları noktasında önemli çalışmaları bulunduğunu kaydeden Av. Çankaya, “Hayvan hakları konusunda birçok şehir takip ediyoruz. Birçok ilde barınaklardan dolayı ciddi sorunlar olduğunu görüyoruz ancak Isparta Belediyemizin barınağı ise son derece sağlıklı bir çalışma gerçekleştiriyor. Sokak hayvanlarının durumlarının belediyemizin yaptığı çalışmalarla gayet iyi olduğunu görüyoruz. Isparta Barosu olarak Isparta Belediyesi ile beraber çalışmaya, onların da talepleri olduğu sürece talepleri elimizden geldiğince yerine getirmeye gayret ediyoruz. Nazik ziyaretleri için belediye başkanımıza ve heyetine teşekkür ediyoruz” görüşlerinde bulundu.Tüm Avukatların gününü kutladıklarını dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye olarak sürekli avukatlarla iş birliği içerisinde olduklarını, hukuki konularda destek aldıklarını belirtti. Başkan Başdeğirmen, “Bizlere yaklaşımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Sorunların çözümü noktasında karşılıklı her türlü gayreti göstermeye çalışıyoruz” dedi.Kadına şiddet ve kadınların barınmalarının sağlanması noktasında da önemli mesafeler kat ettiklerini belirten Başkan Başdeğirmen, “Isparta’da olmayan bir çalışmayı başlattık. Arazimizi tespit ettik, kadınlarımızın zorda kaldığı anda hayatını kolaylaştıracak ve rahat, güvenli bir şekilde yaşayabilecekleri ortamlar için altyapıyı oluşturduk” ifadelerinde bulundu.Başdeğirmen, “Belediye olarak her türlü hizmette, çalışmada sizlerle istişare içerisindeyiz. Bugün kadın hakları deyince, belediyenin tarihinde ilk kez bir kadın arkadaşımızın hukuk müdürü olması da ayrı bir önem taşımaktadır” dedi.Sokak hayvanları noktasında da belediye olarak hassas olduklarını anlatan Başkan Başdeğirmen, “Sokak hayvanları ile şehirde aynı ortamda yaşadığımız alanlar var. Onların da sağlıklı olması noktasında çalışmalarımız, tedavileri, bakımlarımız üst seviyede” dedi. Başdeğirmen, aynı ortamda yaşamak zorunda oldukları sokak hayvanlarıyla ilgili onlara iyi bakarak, zarar vermelerinin önüne geçtiklerini anlattı.