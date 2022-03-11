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Haber: Isparta'da 2022 Yılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı

Haber: Isparta'da 2022 Yılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı
TÜRKİYE
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2022 Yılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
“Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans” ilkesiyle Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıya kamu kurum ve kuruluş müdürleri, kadın kooperatifi üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir politika belgesi olan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı” kapsamında Isparta’da önümüzdeki 4 yıl boyunca belirlenmiş hedef, strateji, faaliyetler ve bu faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu kurum kuruluşlarına yönelik bilgi paylaşımı gerçekleştirildi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Seymenoğlu, “Şiddete Sıfır Tolerans” hedefinin gerçekleştirebilmesi için her türlü faaliyetin il genelinde yürütüldüğünü belirterek kadına yönelik şiddeti en aza indirebilmenin sadece kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmasıyla mümkün olamayacağını söyledi.
Vali Seymenoğlu “Bunu toplumun geneline yayabilirsek, bu konuya sahip çıkarsak başarılı olabiliriz. Her alandan, her katmandan insanımızı mutlaka bu sürecin içerisine katmamız lazım. Kooperatifler, kadın sivil toplum kuruluşları üzerinden, iş hayatında bulunan, üniversitelerdeki, milli eğitim kadrolarındaki, kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadınlar üzerinden bunu sahiplenebildiğimiz takdirde eminim ki birkaç yıl içerisinde kadına şiddeti çok az konuşur hale geliriz diye düşünüyorum” dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Isparta İli 4. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı (2021-2025) kapsamında gerçekleştirilen sunumda “Şiddete Sıfır Tolerans” ilkesiyle kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde planlanan hedefler katılımcılarla paylaşıldı. Bu bağlamda; Mevzuatın etkin uygulanması ve mağdurların adalete erişiminin kolaylaştırılması, Şiddete sıfır tolerans anlayışının tüm plan, program ve politikalara yerleştirilmesi, Koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkin korunmasına yönelik kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, Şiddetle topyekûn mücadele için toplumsal farkındalık ve duyarlılığın artırılması başlıklarında 4 hedef kapsamlı bir şekilde il genelinde uygulanacak.
İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, polise ulaşan olaylar bazında Isparta’da yaşanan kadına yönelik şiddet ve kadın mağduru olan diğer asayiş olayları hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Turanlı, Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının Isparta genelinde toplam 11.369 kadın tarafından akıllı telefonlara indirildiğini ve uygulama üzerinden 1400 ihbar yapıldığını söyleyerek 841 asıllı olaya müdahale edildiğini belirtti. Dolandırıcılık olaylarında kadın mağdur sayısının geçmiş yıllara oranla yüzde 71 oranında artığına dikkat çeken Turanlı bu konuda eğitim ve önleme faaliyetlerine ağırlık verildiğini kaydetti.
Isparta Belediyesi Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün ise yaptığı sunumda Kadın Konuk Evi projesi ve Uyuşturucuyla Mücadele Derneği’nin (UYUMDER) kadın bağımlıların rehabilite çalışmalarında kullanabilmeleri için inşa etmeyi planladıkları proje hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Gözgün, her iki projenin de 2023 yılı içerisinde tamamlanacağını söyledi.
Toplantıda İl Jandarma Komutanlığı ve İl Müftülüğü de kurumları tarafından yapılan eğitim faaliyetlerini gösteren birer video sunum gerçekleştirdi.
2022 Yılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı “Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans” ilkesi doğrultusunda tüm paydaşların belirlenen hedefler doğrultusunda çalışmalara devam etmesi üzerinde mutabakata varılmasıyla son buldu.
 
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