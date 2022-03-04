*KOMANDO VE ESNAFIMIZ OMUZ OMUZA.
*BAŞKAN VELİ GÖK MÜJDEYİ DUYURDU.
*KOMANDOLARIMIZ HAFTA SONLARI ÇARŞI İZNİNDE.
Uzun süredir tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan salgın hastalık nedeni ile devletimizin aldığı tedbirler neticesinde ilçemizde bulunan gözbebeğimiz Dağ Komando Okulu personelimiz çarşı iznine çıkamıyordu.
Özlenen gün geldi ve kahraman askerlerimiz yarın itibariyle Eğirdir sokaklarında olacak, esnaflarımızla omuz omuza uzun süren hasretliğe son verecekler.
Konu ile ilgili açıklama yapan Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK; ''Ülkemiz güvenliğinde önemli bir rolü üstlenen Eğirdir Dağ Komando Okulu personelimiz 05.03.2022 (yarın) tarihinden itibaren hafta sonları çarşı izinlerine çıkacaktır. İlçemizi daha yakından tanıma imkanı bulacaklardır. Yıllardır Dağ Komando Okulu personeline ev sahipliği yapan ilçemiz HİJYEN TEDBİRLERİ, HİZMET KALİTESİ, İKRAM KALİTESİ, ESNAFLIK AHLAKI ve yaklaşımı ile FİYAT POLİTİKASI ile çarşıya çıkan komando personelimizi en güzel şekilde ağırlayarak MİSAFİRPERVERLİKLERİYLE ev sahipliği yapacaklardır. Tüm güvenlik güçlerimize, Dağ, Komando Okulu Komutanımız Tümg. Emre Tayanç ve tüm personelimize sağlık, sıhhat ve başarılar diliyorum''; ifadelerinde bulundu.