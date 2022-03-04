*KOMANDO VE ESNAFIMIZ OMUZ OMUZA.

*BAŞKAN VELİ GÖK MÜJDEYİ DUYURDU.

*KOMANDOLARIMIZ HAFTA SONLARI ÇARŞI İZNİNDE.

Uzun süredir tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan salgın hastalık nedeni ile devletimizin aldığı tedbirler neticesinde ilçemizde bulunan gözbebeğimiz Dağ Komando Okulu personelimiz çarşı iznine çıkamıyordu.Özlenen gün geldi ve kahraman askerlerimiz yarın itibariyle Eğirdir sokaklarında olacak, esnaflarımızla omuz omuza uzun süren hasretliğe son verecekler.Konu ile ilgili açıklama yapan Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK;'; ifadelerinde bulundu.