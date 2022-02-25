*EĞİRDİR'DE FUTBOL ŞÖLENİ BAŞLIYOR

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK'ün talimatları ile Eğirdir Belediyesi öncülüğünde kurulan ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Eğirdir'de Akademik Futbol projesi hayata geçiyor.Bu kapsamda Eğirdir Belediyesi antrenörleri Ali Aslanlı, Mehmet Zorkol ve Hasan Er'den oluşan spor birimi antrenörleri pazar günü ilçemizde gerçekleşecek seçmeler öncesi ilçemizde bulunan 6 ilköğretim okulunu ziyaret ederek tam destek aldılar. İlk olarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu'nu ziyaret eden heyet daha sonra Muazzez ve Yaşar Şapçı Okulu Müdürü Ercan Öcal, Süleyman Demirel İlk ve Ortaokulu Müdürü Sevban Acar, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Soner Önal, Atatürk İlkokulu Müdürü Aysun Güçlü, Mustafa Çetinkaya İlkokulu Müdürü Dursun Şenol, Bağlar İlkokulu Müdürü Mehmet Eryiğit'i ziyaret ederek proje hakkında bilgiler verdiler.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK projeye destek veren İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne ve tüm okullarımıza destekleri ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.Projenin ilk aşamasında 7-11 Yaş arası ilkokul öğrencileri 27 Şubat Pazar günü saat 10.30'da Eğirdir kapalı Spor Salonunda gerçekleşecek futbolcu taraması ile program start alacak.PROJENİN GENEL AMAÇLARI1-Çocuklarımızın hayatına sistemli spor dokunuşu yaparken, akademik eğitimden uzaklaşmalarını engellemek.2-Geleceğimiz A takımı iskeletini oluşturmak.3-Eğitimli profesyonel oyuncu yetiştirmek.4-Çocuklarımızı spora yönlendirerek daha sağlıklı nesiller yetiştirmemize katkı sağlarken, hedeflediğimiz kaliteli çalışma ile çevremizdeki diğer çocukları da etkileyerek spora katılım sayısını artırmaktır. Dolayısıyla daha geniş bir kitleyi kötü alışkanlıklardan uzak tutmada etkili olmaktır.5-Ülkemizin ve dünyadaki altyapıda başarılı olan kulüplerinden bilgi almak ve veri toplamak için, iletişim kurup bakanlık nezdinde veya Avrupa Birliği projesi çalışmalarıyla sporcularımızın görsel kültürüne de katkı sağlamak.PROJENİN KİŞİSEL GELİŞİM AMAÇLARI1-Futbol Eğitimi2-Beslenme Eğitimi3-Yabancı Dil Eğitimi4-Ahlak Eğitimi5-Takım Çalışması6-Hedefli ve Planlı Olma Eğitimi7-Kazanma ve Başarma Duygusunu Geliştirme Eğitimi (Fair Play Öncelikli)(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)