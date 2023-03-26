"Gül Kokulu Lezzetlerin Başkenti Isparta'da Gülden Yapılan Lokum ve Türk Kahvesi Lezzeti"

"Gülün Başkenti Isparta'da Kırk Yıl Hatırı Olan Güllü Türk Kahvesi ve Lokumuna Doymak Mümkün"

"Isparta'da Gülün Şifa Veren Kokusunu Damakta Hissetmek İçin Yapılacaklar Listesinde Neler Var?"

Isparta, Türkiye'nin en güzel koku vadilerinden biri olarak bilinir ve dünya gülyağı rekoltesinin %84'ünü üretmesiyle ünlüdür. Bu nedenle, gül yapraklarından yapılan birçok ürünü burada bulabilirsiniz. Ancak en lezzetli olanı, gül lokumu ve Güllü Türk Kahvesi'dir.Güllü Türk Kahvesi, Türk kahvesi ve gül yapraklarının harmanlanmasıyla elde edilir. Hem güzel bir aroması hem de kırk yıl hatırı olan bir lezzeti vardır. Gül lokumu ise gül yaprakları, şeker ve suyun bir araya getirilmesiyle yapılan bir tatlıdır. Bu lezzetli tat, Isparta'da el yapımı olarak üretilir ve birçok turistin favori hediyelerinden biridir.Isparta'nın gül bahçelerinde yürürken, bu güzel kokuyu hissetmek ve bir fincan Güllü Türk Kahvesi veya gül lokumu ile tatlı bir mola vermek için birçok kafe ve restoran seçeneği bulunmaktadır. Yerel pazarlarda da bu lezzetli ürünleri bulmak mümkündür.Isparta'da seyahat ederken, güllü ürünlerin tadını çıkarmak için mutlaka uğramanız gereken yerler arasında.