Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ve Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte çekimleri Isparta’nın farklı noktalarında yapılan ve şehrin tanıtımına katkı sağlayan Gül Masalı Dizisi setini ziyaret etti. Dizi ekibiyle bir araya gelen Başkan Başdeğirmen, Gül Masalı Dizisinin Isparta’nın ve bölgenin tanıtımı açısından önemli bir çalışma olduğunu belirterek, dizi ekibinin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.ATV ekranlarında her pazar günü akşamı yayınlanan ve reytinglerde üst sıralarda yer alan Gül Masalı Dizisinin çekimleri yoğun bir şekilde Isparta’nın dört bir noktasında devam ediyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ve Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte dizi setini ziyaret ederek, yönetmen Sadullah Şentürk, oyuncular ve dizi çekim ekibiyle bir araya geldi. Başkan Başdeğirmen, Isparta’yla ilgili ekibe bilgi vererek, sohbet etti.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Belediye Meclisi üyeleriyle dizi ekibini daha önce ziyaret etmek istediklerini ancak ekibin yoğun çalışma temposundan dolayı fırsat bulamadıklarını söyledi. Ekibin dizi bölümlerini yetiştirmek adına çok yoğun çalıştığına değinen Başkan Başdeğirmen, “Bu çalışmanın çok uzun süreceği inancındayız. Kabul gören bir dizi olduğunuzu ve reytinginizin yüksek olduğunu görüyoruz. Bu durum bizi çok mutlu ediyor. Oyuncu, yönetmen olarak yaptığınız işin çok iyi olmasını, yurtdışına gitmesini istiyorsunuz ama biz bunu sizden daha fazla istiyoruz. Şehrimiz ve bölgemiz için çok önemli bir çalışma. Sizlere çok teşekkür ediyoruz” dedi.Isparta’nın yaşanabilir bir şehir olduğuna işaret eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Şehrimiz fiyatlar anlamında da uygundur. Çünkü biz meyve bahçesiyiz, tarım şehriyiz. Önümüzdeki yıl şehrimizin altyapısında daha farklı alanlar olabilecek. Oralarda da çekimler yapılabilir. Bize düşen ne varsa her zaman sizlerle beraber olmamız tek amacımız. Burada olmanızdan memnunuz. Vazife düştüğü zaman yanınızda oluruz.” ifadelerinde bulundu.Gül Masalı Dizisi Yönetmeni Sadullah Şentürk, oyuncular ve dizi ekibi de Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Belediye Meclis Üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler. Dizide ‘Halil’ karakterini canlandıran oyuncu Bülent Düzgünoğlu, Isparta’nın tahmin ettiğinden daha yeşil ve yaşanabilir bir kent olduğunu dile getirdi. Şehri çok sevdiklerine değinen Düzgünoğlu, “Çok yoğun çalışıyoruz, çok boş vaktimiz olmuyor ama arabayla giderken çevreye baktığımızda ovalar, dağlar ve su kaynaklarını görüyoruz. Şehrin doğası çok güzel” şeklinde konuştu.Ziyaret Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ve Belediye Meclis Üyelerinin Gül Masalı Dizisi, yönetmen, oyuncu ve set ekibiyle çektirdiği hatıra fotoğrafıyla sona erdi.