Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehrimizin tek profesyonel takımı Isparta 32 Sporun antrenmanını ziyaret etti. 2.Ligdeki temsilcimiz Ispartaspor’un SDÜ Batı Yerleşkesindeki sahasında Kulüp Başkanı Süleyman Kabalak, yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Yusuf Şimşek ve futbolculara yeni sezon öncesinde başarı dileklerini ileten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Güzel bir sezon geçirerek başarılı sonuçlar almak istiyoruz” dedi.Teknik Direktör Yusuf Şimşek ve heyetine başarı dileklerini ileten, futbolcularla tanışan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “İnşallah sizlerle çok güzel bir sezon geçireceğiz. Hem sizler hem halkımız, yeni göreve gelen yöneticilerimiz, belediyemiz ile beraber Allah’ın izniyle güzel bir sezon geçirerek başarılı sonuçlarla anılmak istiyoruz” dedi.Ispartaspor’un hedeflerinin her sezon için şampiyonluk olduğunu ve bu sezonda şampiyonluğa ulaşmak istediklerini belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, takımın son 3 senede BAL’dan, 2.Lige kadar yükseldiğini kaydederek, “İnşallah sizlerle birlikte de o güzellikleri bu sezonda da yaşamak istiyoruz” şeklinde konuştu.Isparta’nın taraftarının spora büyük gönül verdiğini aktaran Başkan Başdeğirmen, yeni bir yönetim oluşturulduğunu, Teknik Direktör Yusuf Şimşek’in kendilerini kırmayarak ekibiyle birlikte takımın başına geçtiğini söyledi ve “Sizlerle beraber başarılı bir sezon geçireceğimize yürekten inanıyorum” ifadelerinde bulundu.İyi bir teknik heyete sahip olduklarını aktaran Başkan Başdeğirmen, “Hocamızla beraber çok güzel şeyler yapacağımız inancındayım. Bizler de Isparta Belediyesi olarak sizlerle her zaman için bu coşkuyu beraber yaşayarak başarıya ulaşmak istiyoruz. Amacımız Isparta’mızı en güzel şekilde temsil etmek” diye konuştu.Belediye olarak kendilerine düşen her konuda göreve hazır olduklarını belirten Başdeğirmen, alt yapı ve tesis noktasında 2 adet UEFA standartlarında suni çimli futbol sahasının yapıldığını dile getirdi. Başdeğirmen, “Bu tesisler istediğiniz zaman sizin hizmetinizde olacak. Değişik değişik yerlerde çalışmak istediğiniz zaman bize düşen görev neyse onları da biz yerine getireceğiz. Bizim de yapacağımız ne varsa sizlerle beraber yönetici arkadaşlarımız, başkanımız üzerimize düşeni en güzel şekilde yapacağız. Çok iyi bir yönetimimiz var. İstekli, genç, dinamik, sporu seven gerçekten ben bu işin içerisinde olmak istiyorum diyen arkadaşlarımızdan bir yönetim oluşturduk. Herkes fedakârca çalışıyor, işini gücünü ikinci planda bırakıyor. Onun için arkadaşlarımız bu işin içerisinde bu istek ve hevesle bu spora yardımcı olmak istiyorlar” görüşlerinde bulundu.Aynı şekilde güzel bir kadro oluşturulduğunu ve tüm futbolcuların istekli olduğunu aktaran Başkan Başdeğirmen, “Tüm sporcu arkadaşlarıma, teknik heyetimize ve yönetimimize yeni sezonda başarılar diliyorum” dedi.Isparta 32 Spor Başkanı Süleyman Kabalak ise Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e takıma olan katkı ve ilgisinden dolayı teşekkür etti.