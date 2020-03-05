EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ VELİ GÖK MAREM’de

ÖNEMLİ PROGRAMA KATILDI.

‘Göller Bölgesi Meyve Bahçelerinde Bitki Koruma Yönetimim Sorunlar ve Çözümler Konulu Panel Gerçekleşti.Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK önemli programa katıldı.Ülkemizin gözbebeği haline gelen (MAREM) Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitümüz önemli bir panele daha ev sahipliği yaptı.Dün MAREM toplantı salonunda gerçekleşen programa Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK’ün yanı sıra Isparta Vali Yardımcısı Hakan KUBALI, Isparta Uygulamlı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mevlüt GÜL, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet POLAT, Köy ve Mahalle Muhtarları, Öğrenciler ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Kurum Müdürü Şerif ÖZONGUN’un aziz şehitlerimizi anarak başladığı programda bu yıl ikincisi düzenlenen programı her yıl farklı konu başlıkları ile sürdürmeyi planladıklarını belirtti.Isparta Vali Yardımcısı Hakan KUBALI’da yaptığı konuşmada Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsünün Türkiye’nin övündüğü bir kurum olduğunu ifade ederek programda emeği geçenlere teşekkür etti.Eğirdir Belediye Başkanımız ve Programa katılan misafirler çıkışta hatıra fotoğrafı çektirdiler.