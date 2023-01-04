





Isparta Belediyesinin Mehmet Tönge Mahallesindeki Kapalı Pazaryeri inşaat çalışmaları sürerken, pazaryerinin üst çatı kısmının montajı gerçekleştiriliyor.Isparta Belediyesi, mahallelere kapalı pazaryerleri kazandırma çalışmalarına devam ediyor. Mehmet Tönge Mahallesinde de yıllardır açık alanda vatandaşlara ve esnaflara hizmet veren pazaryerinin kapalı hale getirilmesi için çalışmalar sürüyor. Toplam 3100 metrekarelik alanın 1560 metrekarelik bölümü kapatılıyor. Pazaryerinin yüksekliği ise 7 ila 9 metre arasında değişiyor. Pazaryerinde ayrıca kadın, erkek ve engelli tuvaletleri de yapılıyor.Mehmet Tönge Mahallesi Kapalı Pazaryerinin malzemelerinin bir kısmı geçen kış döneminde kar yağışında göçen Davraz Kapalı Pazaryeri ile yeni otogar alanından çıkan malzemelerden karşılanıyor. Kapalı pazaryerinde kolonların montajının ardından üst çatı montajına geçildi. Çalışmalarda çelik konstrüksiyondan oluşan üst çatının ilk etabı vinçler yardımıyla kolonlara monte edildi, ikinci etabının ise montajı gerçekleştirilecek. Montaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından çatı kaplaması yapılacak ve kapalı pazaryerinin çatısı güneş enerjisi sistemlerinin kurulumuna uygun hale getirilecek.