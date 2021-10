Geçtiğimiz aylarda Eğirdir'i Ziyaret Eden Bursa'lı Şairler'e Belediye Başkanımız Veli GÖK eşlik etmişti. Bursa'lı Şair ve Yazar Şifanur Özçelik ŞİRİN Şehir ve Kültür Kitabında 'EY UYUYAN GÜZEL EĞİRDİR' isimli köşe yazısında bakın nasıl ifadeler kullandı.EY UYUYAN GÜZELEĞİRDİRHalkın çoğunlukla elmacılık ve balıkçılık ile geçimini sağladığı ilçede yamaç paraşütü, dağcılık, Eğirdir Uluslar Arası Triatloıı’u ve mavi bayraklı berrak plajlarıyla son dönemlerde sıkça isminden bahsedilir gözde ilçeler arasında yerinialmıştır.Şifanur ÛZÇELİK ŞİRİNspuıta'nın, cennet köşesi, tutını diyar uyuyan güzeli Ugadirdeyiz Eğirdir kalesi önünde bizi gUlcr yozu ile kakılayım ligirdlr belediye Başkanı Sayın Veli (ioç bey'e misafir olduk Hursa liuyukşchır belediyesi Kent Konseyi Şairler ve Yazarlar (.alışına Grubu oLııak "Bir $chit Bir Dyku Bir !jlir" kitabımızı kendisine takdim ettik Ve gezimize başkanın mihmandarlığında başladık hgııdir, gunun her saatinde başka gıızel görUndıl gözümüze Hayran olmadığımız bir an yoktu desem az kalır tanfe Türkiye'nin en buyuk 4 golü olan ve tertemiz plajlarıyla Akdeniz'i aratmayan hgjrdlr («olu, gnz alabildiğine mavi çeşidi ile bizi karşıladı Yer gok ııuvı diyorsun bu eşsiz güzellikler ortasında O çivil mavisini gel de hgırdirdeıı gor demek geliyor insanın iğinden Göl uzennde bulunan Ycşllada hazır hgırdir'c gelmişken mutlaka ziyaret etmeniz gereken bir noktaİlk olarak, güneş enerjisi ile (.alışan elektrikli fayton ile ada turu yapıyoruz ardından tekne turu ile Egfrclir Golünü gezerken Sayın Başkandan da bölge hakkında bilgiler ediniyoruz Yöre halkı kadınlarının el cmcgı goz nuru ile yaptıklan ürünlerin sergıkmdigı çarşıyı gezdik hlma reçelinden, gul reçeline, daha önce tatmadığınız enfes elma lokumlanndan gul lokumlarına, ıms kokulu sabunlardan kolonyalara kadar birçok yöreye özel lininlerden aldıkÖzellikle elma, lavanta kolonyalan ile gul sulan yerinde denemeye değerdi Dımdnıbcy Mcdrcscsi’ndc hır rıclcslik kaine ve şiir molası verdik Ardından tarihî Hızırbey Camtsi'rıi ziyaret etlik. Ciminin kapısından içeri girdikçe bizi büyüleyen o muazzam koku ile burun buruna geldik Maneviyat ytildu bir hal içinde sanki Kâbe onusunun kokusunu adeta icncfhıs cııik vc hissettik Camiyi gezerken Rehber arkadaş 1200'lu yıllarda yapılan Hızırbcy Camisi nin, kundekan sanatının en iyi örneklerinden bin olduğunu anlam Vc ahşap ağırlıklı caminin sedir ağacından oluşan iç mckAn kolonlanna yaklaşıp koklamamızı söyleyince yayılan kokusununda merkezini bulmuş olduk Taşclı Platosunun incisi hgjrdir sen ne güzelsin oylc diye diye seyre daldık hgirdir Kalesi, Dundaıbcy Medresesi, Hızırbcy Camit, Baba Sulum Türbesi, hgjrdlr Kervansarayı, Ycşllada, ( aıı Ada, Barla, ( aınyolıı, Camili Yayla, Kasnak Meşesi Olmanı, Kovada Golü Milli Parkı, l’ıııar hizan, Ahıııkum Plajı, Bedıv Plajı, Pmstanna vc lYırlııts Antik Kemlen, Aya Stcfanos Kilisesi, Aya C «corgıos Kilisesi gibi gomlmcyc değer yerlerini ziyarci etmeden dönmek istemeyeceksiniz hgırdirdeıı Halkın çoğunlukla elmacılık vc balıkçılık llc geçimim sağladığı ilçede yamaç paraşütü, dağcılık, hgjrdir Uluslar Arası İriailon u ve mavi bayraklı beırak pla|lanyla son dönemlerde sıkça isminden bahsedilir gözde ilçeler anısında yerini almıştır Mis gibi kokan güllen, lavanıalan ile yazın vc kayak yapmak Istcıscnız de kışın nıutkıka ziyaret edilmesi gereken keşledllmeyt bekleyen gıızel şehirdir hgirdir hgirdir Golü, çevresindeki doğıl ortamı vc ışıl ışıl sularıyla goıenlcn kendine luıyTan bırakan. Itcmcıı yanı başındaki meyv'e ağaçlarıyla ctrala mis gibi kokular saçan, tarihi zenginliklerini kaybetmemiş olan Ycşllada, huzurlu yapısıyla gözünüze çok sevimli gelecek Hem Ycşilada'da hem de diğer yeşil alanlarda piknik de yapabilirsiniz.hgirdir Golu'ııdc Ahıııkum Plajı, Bedre Plajı, Halk Plajı gibi birkaç iane plaj bulunuyor Bunlar arasından en çok tercih edileni »se Ahıııkum Plajı oluyor. Akdeniz vc lige sahillerinde çoğu |)la|da sahip olduğunuz hizmetlere burada da sahip olabiliyorsunuz Şezlong vc şemsiye kiralamanın yanında duş, giyinme kalımı ve tuvalet imkAııı da bulunuyor Hinin, vişne şeftali gjlıı meyveleri dalından io|ilaıımış tazecik haliyle koklamak nıltıı anndınrkcn, satın almak da mideyi bayram citınyor labı Ayııı zamanda çevrede vc Ycşilada'da yer alan salaş balıkçılarda tazecik lıalıklun da tadabilirsiniz Halta alabalıklanıı üzerine yapılan farklı soslan da mutlaka deneyin deriz Uzun kılın kısası, hem mideleri lıcnı de gözlen doyuran eğlence vc dinlenme turizmi dışında, ıkı önemli turizm olmağına da sahip hgırdlr, Türkiye'de mutlaka ama mutlaka ziyaret edilmesi gereken gıızel ilçelerden biridir İyi seyirler diliyorum