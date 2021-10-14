TÜBİTAK Destekli “Fen ve Doğa Bilimleri Alanında Araziyi Tanıma ve Hayatta Kalma Teknikleri Kursu”nun uygulama kısmı Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı’nda doğada gerçekleşti.Doğal ve tarihi güzelliğe ziyaretçilerini büyüleyen ancak yaz mevsiminde çıkan yangınla büyük tahribat gören Sütçüler Yazılı Kanyon Milli Parkı’nda düzenlenen eğitimlerde kursiyerlere, doğada zor şartlarda hayatta kalma teknikleri öğretildi. Isparta Tabiat Turizmi kapsamında Doğa Turizm etkinlerine ve TÜBİTAK Destekli “Fen ve Doğa Bilimleri Alanında Araziyi Tanıma ve Hayatta Kalma Teknikleri Kursu” destek veren Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne bağlı yetkilileri, uygulamalı eğitimi yerinde ziyaret ederek katılımcılara ve eğitmenlere başarılar diledi.Proje Yürütücülüğünü Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Yasin Ünal’ın yaptığı TÜBİTAK, BİDEB 2237 – A, Fen ve Doğa Bilimleri Alanında Araziyi Tanıma ve Hayatta Kalma Teknikleri Kursu” isimli bilimsel etkinlik projesi Sütçüler İlçesi Yazılı Kanyon Milli Parkı’nda gerçekleştirildi. 10 farklı üniversitede görev yapan yaklaşık 15 eğitmenin görev aldığı etkinliğe Türkiye’nin 20 farklı ilinden 20 kursiyer katıldı.Arazide geçen 2 günün ardından Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz MYO’yu ziyaret ederek Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Mehmet Güvenç Negiz’in misafiri oldular.Proje kapsamında katılımcılar 5’er kişilik gruplara ayrıldı ve gerekli ihtiyaç malzemeleri verildi. Her grup kendilerine verilen malzemeleri 3 öğün yetirecek şekilde yemeğini yaptı. Doğada, kendileri korumak için nasıl barınak yapacakları anlatılan gruplar, doğada nasıl besleneceklerini, nasıl ateş yakacaklarını ve suyu nasıl bulacaklarını uygulamalı olarak öğrendiler.