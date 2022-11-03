EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANI VELİ GÖK EĞİRDİR MESLEK YÜKSEKOKULUNDA DENEYİMLERİNİ ÖĞRENCİLERLE PAYLAŞTI.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK Eğirdir Meslek Yüksekokulu Şehit Komiser Osman DEMİR Konferans Salonunda öğrencilerle bir araya geldi.

Başkan Veli GÖK; yapmış olduğu söyleşide “ Kariyer planlamasını ne şekilde yaptığını ve bunu nasıl gerçekleştirdiğini anlattı. Liyakat ve özgüven çerçevesinde kendisine inanan bireylerin her zaman başarılı olacağından bahsetti. Gelecek kaygısı olan öğrencilerin mevcut şartlarını en verimli şekilde değerlendirmesi gerektiğini vurgularken, alternatifli kariyer planlaması olması gerektiğini anlattı. Sektörde tercih edilme standartlarının ne olduğunu ve bunu karşılayacak öğrencilerin hangi şartları yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Okulun 3+1 eğitim modelinin avantajlarından bahsetti. Kamu yönetimi anlayışı ve kamu vicdanı kavramlarına değinen Başkan GÖK devlet ve özel kesim etiksel değerlerini öğrencilere hatırlattı.”

Geleceğimiz sizsiniz, gelecekte sizler bizleri yöneteceksiniz diyen Başkan Veli Gök, birey olarak problemlerle nasıl mücadele edebiliriz, ben ne yapabilirim diyerek sorunlarla nasıl mücadele edilmesi gerektiğini, geçmişte yaşadığı ve başarıya ulaştığı örneklerle anlattı.

Konferansın ardından Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları 1. Sınıf öğrencisi Merve TÜRKAN tarafından Belediye Başkanı Veli GÖK’e Teşekkür Belgesi takdim edildi.

(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)

