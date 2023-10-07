Isparta Şehir Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Anne sütünün teşviki ve Bebek Dostu Hastane Kuruluşları" programı kapsamında emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesine önem vermektedir. Bu program sayesinde bebeklerin daha sağlıklı bir şekilde hayata başlamalarına katkı sağlanmaktadır.Her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında ülkemizde kutlanan "Emzirme Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Isparta Şehir Hastanesi de katılımcıları bilgilendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemiştir. Hastane bünyesinde stantlar açılarak bilgilendirici broşürler dağıtılmıştır. Ayrıca, doğum yapmış olan annelere ve yakınlarına emzirme konusunda eğitimler verilmiş ve uygulamalı olarak emzirme teknikleri gösterilmiştir.Bu etkinliklere hastane idarecileri de katılmış ve doğum yapmış olan annelere lohusa şerbeti ve çeşitli ikramlar sunulmuştur. Anne sütünün ve emzirmenin önemine dikkat çekilen bu etkinlikler, anneler ve anne adayları tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Anne sütünün ve emzirmenin sağlık açısından ne kadar değerli olduğu vurgulanarak farkındalık yaratılmıştır.