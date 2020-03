Vefa Sosyal Destek Toplantısı Kaymakam ÇELİK Başkanlığında Gerçekleştirildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona virüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında bugün saat 14:30’da Kaymakamımız Sayın Adem ÇELİK başkanlığında “Vefa Sosyal Destek Toplantısı” gerçekleştirildi.Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşen oturumda, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın, her türlü temel ihtiyaçlarının karşılanması için kurumlar tarafından alınacak tedbirler görüşüldü.Toplantıya Kaymakamımız Adem ÇELİK’in yanı sıra Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Can Sercan ALTAY, İlçe Emniyet Müdürü V. Ömer GÜRLEK, daire müdürleri ve sivil toplum temsilcileri katıldı.Sandalyeler arası birer boşluk bırakılarak sosyal mesafenin korunduğu toplantıda Kaymakamımız Sayın Adem ÇELİK, İçişleri Bakanlığımızca gönderilen genelge hakkında katılımcılara bilgi verdi.Devletimiz, tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için zorunlu ihtiyaçların temin edildiği noktalar haricinde umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere birçok tedbir aldığını belirten Kaymakam ÇELİK; “Yaşanan salgının bir an önce engellenmesi için alınan önlemlere tüm vatandaşlarımızın istisnasız uyması büyük önem arz etmektedir. Ancak 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız büyük risk altında olmasına rağmen sosyal yaşamın içine girmekte; halka açık alanlarda, parklarda bir araya gelmekte, toplu taşıma araçlarında seyahat ederek hem kendileri hem de toplum sağlığı açısından risk oluşturmaya devam etmektedirler. Bu durumun devam etmesi 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız kendi hayatlarını ve toplum sağlığı açısından ciddi risk oluşturarak salgının yayılmasını; vaka sayısı ve tedavi gereksinimi arttırarak, vatandaşlarımız hayatlarını kaybetmesi riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.” Diye Konuştu.Bunun önüne geçebilmek için özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak, yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturulduğunu belirten Kaymakam ÇELİK; kurduğumuz ekip vasıtasıyla 112, 155 ve 156 telefon numaralarına ulaşan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti.Eğirdir Belediyesi