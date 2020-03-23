Yaz yaklaşıyor! Sivrisineklerden koronavirüs bulaşır mı? Dünya Sağlık Örgütü açıkladı

Çin'in Wuhan kentinden çıkarak dünyaya yayılan ve şu ana kadar 350 bin kişinin hastalanmasına, 15 bin kişinin de yaşamını yitirmesine neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sivrisinekler vasıtasıyla kan yoluyla bulaşabilir mi? Bilim insanları şimdilik bu soruya "hayır" cevabı veriyor ve kan yoluyla virüsün bulaşmadığını belirtiyor.



Havaların ısınmasıyla birlikte sıtma, sindbis, sarıhumma, dang humması, zika, Batı Nil virüsü gibi birçok hastalığın taşıyıcısı olan sivrisineklerin koronavirüs taşıyıp taşımayacağı şu sıralara tüm dünyada insanların merak ettiği konuların başında geliyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada, coronavirüsün sivrisinekler ya da diğer haşareler aracılığıyla insana bulaştığı yönünde veri olmadığı belirtildi.

Kovid-19, Afrika ve Latin Amerika'da daha düşük seviyede seyrettiğini belirten DSÖ, bu bölgelerde virüsün sivrisinekler aracılıyla bulaştığı yönünde vaka bulunmadığını da vurguluyor.

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüsün kan yolu ya da deriden temas yoluyla buluşmadığını vurgulayarak şu açıklamayı yapıyor:

"Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bir solunum yolu virüsüdür. İnsanların öksürmesi ya da hapşırmasıyla bulaşabilir. Ya da bir yüzeyin üzerinde insanların ellerine bulaştıktan sonra, o elin ağız ya da buruna götürülmesi yoluyla bulaşabilir."



