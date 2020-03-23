Korona Virüsü salgının 2 yeni belirtisi keşfedildi! Gün gün o belirtilerle kendini gösteriyor

Son dönemlerde dünya çapında büyük bir tehlike arz etmeye başlayan, yakalanan kişi sayısında gün geçtikçe artış kaydedilen Korona Virüsü salgının gün yüzüne çıkan yeni belirtileri gündemin odağına oturdu. Bilhassa bağışıklık mekanizması yeterince güçlü olmayan ve yaşlı kimseleri hedef alan Korona Virüsünün genç kesim için de yaşamsal risk oluşturan belirtileri ortaya çıktı.



İlk etapta Çin’de adından söz ettirmeye başlayarak günler içerisinde dünyanın pek çok ülkesine yayılıp korkutucu sonuçlara zemin hazırlayan Korona Virüsü krizi çığ gibi büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ülkemize de sıçrayarak can kayıplarında yükseliş meydana gelen Korona Virüsü krizinden korunmak ve sayının giderek çoğalmasının önüne geçebilmek adına gerekli tüm tedbirler üst düzeyde alınmaya başladı. Yaşlı yahut genç fark etmeksizin tüm yaş gruplarının maske, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlerle kendini Korona Virüsüne karşı kendini korumaya alırken, büyük bir çoğunluk ise olası herhangi bir tehlikeye karşı mümkün mertebe evden dışarı çıkmayarak ve hiç kimseyle yakın temas kurmayarak salgınla baş etmeye çalışıyor. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra özellikle bağışıklık mekanizmasında kuvvetsizlik görülen ve yaşı fazla olan kişiler için hayati tehdit unsuru oluşturan Korona Virüsünün genç kimselerin sağlığını büyük bir tehlikeye atacak belirtileri açığa çıktı. İşte, gençler için yaşamsal risk teşkil eden Korona Virüsünün yeni belirtileri…



İnsanları bilinç kazandırmak üzere bir video yayınlayan Hacettepe Üniversitesi, Korona Virüsünün gün gün ve aşama aşama belirtilerini duyurdu. Paylaşılan görüntülerde aynı zamanda, belirtileri yaşayan kişilerin ivedilikle hastaneye başvurması için uyarılar gerçekleştirildi. Hacettepe Üniversitesi bünyesinde oluşturulan belirti takvimi sosyal platformda kısa bir zaman içinde beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. KORONA VİRÜSÜNÜN GÜN GÜN BELİRTİLERİ NELERDİR? -İlk 3 GÜN Hafif ateş & boğaz ağrısı,



-4.GÜN: Yeme & içmede zorluk yaşama ihtimali,

-5.GÜN: Hafif baş ağrısı & ishal,

-6.GÜN: Boğaz ağrısı şiddetlenir - bitkinlik başlar & nefes alma zorlaşır - ishal ve kusma yaşanır,

-7.GÜN: Göğüs & baş ağrısı çok şiddetli hissedilir,

-8.GÜN: Solunum güçleşir,

-9.GÜN: Öksürük & balgam şiddetlenir .



