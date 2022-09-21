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EĞİRDİR'DE 'BÜTÇE DEFTERİ' PROJESİ TÜM OKULLARDA DEVAM EDİYOR

EĞİRDİR'DE 'BÜTÇE DEFTERİ' PROJESİ TÜM OKULLARDA DEVAM EDİYOR
TÜRKİYE
G.Tarihi: 21.09.2022 01:54
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*EĞİRDİR'DE 'BÜTÇE DEFTERİ'  PROJESİ TÜM OKULLARDA DEVAM EDİYOR.
*BAŞKAN VELİ GÖK; 'BU DEFTERLERİ SEVEREK TUTARSANIZ İLERİDE BÜYÜDÜĞÜNÜZDE İŞ HAYATINIZDA ÇOK KATKI SAĞLAYACAK.'dedi.
*KAYMAKAM ADEM ÇELİK; 'BU PROJEDEKİ AMACIMIZ SİZLERE TASARRUF BİLİNCİNİ OLUŞTURMAK.' dedi.
*MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ AHMET ARMUTOĞLU; 'YIL SONUNDA BİRİNCİLER ÇANAKKALE GEZİSİNE GÖNDERİLECEK, EKSTRA SÜPRİZ ÖDÜLLER OLACAK.' dedi.
Eğirdir'de 2017 yılında Eğirdir Kaymakamlığı, Eğirdir Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile uygulanmaya konulan   'BÜTÇE DEFTERİ PROJESİ' başarıyla devam ediyor.
Bu yıl 'BÜTÇE DEFTERİ PROJESİ' Eğirdir Bağlar İlk ve Ortaokulunda gerçekleşen bütçe defteri dağıtım töreni ile başladı. Programa Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu katıldı.
Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Adem Çelik, Başkan Gök ve Milli Eğitim Müdürü Armutoğlu öğrencilere bütçe defterlerini dağıtarak onlara bütçe bilincinin faydalarını anlattılar.
Eğirdir Belediye Başkanı Başkanı Veli Gök yaptığı konuşmada; 'Evet çocuklar. Sizden önceki büyükleriniz de vardı, başlamıştık. 2017 senesin de bütçe prensibi gelişsin, harcama miktarlarımızı ve gelir miktarlarımızı öğrenelim diye 2017 yılından bu tarafa dördüncü sınıftan itibaren on ikinci sınıfa kadar öğrencilerimize bütçe defteri dağıtıyoruz. Sizler aileden aldığınız harçlıkları gelir hanesine, harcamaları da gider hanesine yazıyorsunuz, dolayısıyla bunu bir yıllık, ya da okul bitinceye kadar lise bitinceye kadar tuttuğumuzda bizde bir bütçe bilinci gelişecek,  para nedir? nereden gelir? nereye harcarız? Ya da bir yıllık aileye bizim maliyetimiz kaç paradır ? Bunu yazdığımızda görme imkanımız olacak. Bu anlamda yedi yıldır ilçemizde uyguluyoruz. İnşallah bu yıl sizlerle ilk defa bu defterleri dağıtacağız. Bu defteri gelir ve giderlerini düzenli yazan çocuklarımıza yıl sonunda ödüller veriyoruz. Sınıf öğretmenleriniz bunları takip ediyor. Okuldaki oluşturulan bir komisyon bir değerlendirme yapıyor. Sınıf birincilerine, okul birincilerine ve ilçe birincilerine yıl sonunda da böyle düzenli bir defter tutanları ve bu konuda yararlı oldukları için ödüllerimiz olacak. Biz inanıyoruz ki siz bu defterleri severek tutarsanız  ileride de bu deneyim siz büyüdüğünüzde ve iş hayatınızda çok katkı sağlar diye düşünüyorum.' dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu yaptığı konuşmada; '2017  yılında başlatılan bütçe defteri projesi Belediye Başkanımız Veli Gök tarafından uygulamaya başlanmış. Okullarda bu sene dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir ve on ikinci sınıflarımızda toplam 13 bin öğrenciye dağıtıldı. Bugün burada da Bağlar İlkokul ve Ortaokulunda da öğrencilerimize takdim ettik. Bütçe defterimizin tabii amacı gelir gider dengesini oluşturmak öğrencilerde tasarruf bilincini oluşturmak. Yani yetişen bir neslin direkt harcama endeksli değil de biraz da biriktirmeye kazandırmak amacıyla böyle bir proje başlatıldı. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize de bilinçli harcamalar diliyoruz, başarılar diliyoruz. Ödül çok güzel. Birinci dönem okullarımızda ödüllendirme yapılacak. Yıl sonunda ilçe bazında bir değerlendirme yapılıp birinciler Çanakkale gezisine gönderilecektir. Ekstra sürpriz ödüller de olacaktır.' İfadelerini kullandı.
Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ise yaptığı konuşmada; 'Bu meseleyi şimdi yaşam boyu hayatımızı idam ettirebilmek için bir kazanca ihtiyacımız var değil mi? Bu kazancı elde etmek için de ne yapmalıyız? Çalışmalıyız. Yani bir işimizin olması gerekir öncelikle. Yani bu işin ne olduğunun bir önemi yok. Önemli olan çalışmak ve bir gelir getiren bir işimizin olması. Tabii ki burada tercihler değişebilir. İş tercihleri değişebilir. Yani bugünden dolayısıyla size onu söylemeye çalışıyorum. Yarın kazanacağınız paradan tutun da evinize girecek gelirler ondan sonra hayatınızın her türlü şekillenmesi tamamen bugünle ilişkili. Bugünden yapacağımız bir yatırımla ilişkili. Yani bu illa bir ekonomik yatırım olmaz. Bu kendinize olan yatırımlar aynı zamanda değil mi? Çok çalıştığınızda aslında ne yapıyorsunuz? Yarına dönük bir tasarruf etmiş oluyorsunuz. Cebi doldurmuş oluyorsunuz. Bu ekonomide de böyledir. Değil mi? Yani bugün eğer çok çalışırsanız, derslerimize çok çalışırsanız ilerleyen günlerde çok çok çok çalışmanız gerekmez. Bunu yine biz ekonomiye uyarlıyoruz. Eğer bu düzeni, bu dengeyi tutturursak, gelir, gider dengesini ve tasarruf dengesini ve bizim çok kıymetli bir atasözümüz vardır, ayağını yorganına göre uzatmak. Neyi ifade eder o? Ayağını yorganına göre uzatma. Gelirimiz neyse ona göre harcamak. Gelirden daha fazlasını harcamamayı ifade eder. Değil mi? Dolayısıyla da gelirimizin bir kısmını, giderlerimize harcarken hem orada daha dikkatli oluyoruz. Bu gelir ve gider dengesini gözetiyoruz. Onken, on beş harcamamaya çalışıyoruz değil mi? Bu dengeyi tutturmaya çalışıyoruz ve bu dengeyi tuttururken aynı zamanda mümkün olabildiğince de kalan parayı da ne yapıyoruz? Tasarruf ediyoruz. Bu projede de bizim amacımız sizlere bir bilinç oluşturmak, tasarruf bilincini oluşturmak, gelir ve giderler mantığını sizin kafanızda daha şimdiden yerleştirmek. Neden? Çünkü yarın her biriniz büyüyeceksiniz. Aileleriniz olacak. Çoluk çocuğa karışacaksınız. Ve bir bütçeniz olacak tabii ki. Bir aile bütçeniz olacak. Bu aile bütçesi içerisinde sizlerin davranış kuralları sizin aile yaşantınızda da yansımış olacak. O yüzden şimdiden bu bilince erebilirsek, tasarruf bilincine erebilirsek yarınlarda çok daha rahat ederiz. Bu az önce ifade ettiğim gibi hem parasal hem de zihinsel düzeydeki birikimlerle bugünden derslerimizde çok çalışırsak ne yapacağız? Yarın çok çalışmadan bile küçük küçük çalışmalarla iyi bir yerlere gelebiliriz. Ama bugün hiç çalışmazsak liseye geldiğimizde o kadar çok çalışmalıyız ki diğerlerine yetişmek için belki de yetişemeyeceğiz O yüzden dengeli, düzenli bir şekilde işi götürmek gerekiyor. Biliyorsunuz bütçe defteri planlamasında da geçen yıl yine bunu düzgün bir şekilde tutan arkadaşlarımızı, öğretmenlerimiz seçtiler, öğrencilerimizle. Onları ödüllendirdik. Geçen sene Çanakkale'ye gittiler. Çeşitli dönemlerde çeşitli yıllarda da bazı böyle birincilik, ikinci, üçüncülük ödülleri de oluşturulmuştu. Bunlar şu anda tam net değildi ama muhakkak bu işin bir ödülü olur. O yüzden bütçe defterini biz şimdi sizlere dağıtacağız ve sizler bu defteri tutmaya başlayacaksınız. Aynı zamanda bu mantığı kafanızda oturtacaksınız. Gelir mi, gider mi? Tamam mı? Evet, ben sizlere başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum her birinize. Ailelerinize selam söylüyorum. Ve dediğim şeyleri lütfen aklınızın bir köşesine yazın. Yarın çünkü sizler burada olacaksınız. Her biriniz bizim yerimizde olacaksınız. Bizleri sizler idare edeceksiniz. Bu ülke size emanet. Aldığınız bu emaneti daha ileriye taşımanız hepimizin mutluluk kaynağı olacaktır, yaşam garantisi olacaktır aynı zamanda. Çünkü biz yarın yaşlandığımızda sizler bu ülkeyi idare edeceksiniz. Biz sizlere bakacağız. Nasıl idare etmişiz? Bizim zamanımızdan daha mı iyi, daha mı kötü? O yüzden şimdiden biriktirmeye başlayalım.' İfadelerini kullandı.
(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)
 
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