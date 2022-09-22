Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün talimatları ile Belediyemiz Bünyesinde Faaliyet Gösteren Proje ve Etüt Birimi, Dünyanın gündeminde olan İklim Değişikliği ve yerel turizm faaliyetleri alanında geliştirdikleri projeler kapsamında bir dizi teknik ziyaret yapmak üzere Ankaraya gitti.İlk olarak Türkiye Belediyeler Birliğine giden teknik heyet, TBB proje birim müdürü Cemal BAŞ ile bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda ilk etapta Eğirdir’imizin sunumu yapıldı, akabinde 2 projenin sunumu gerçekleştirildi.2 projenin içeriğini uygun ve başarılı bulan TBB heyeti, Projelerin uygulama alanını incelemek için Ekim ayında Eğirdir’e teknik gezi düzenleyecekler. Proje sunumlarından sonra Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı Erhan SAVRAN, TBB genel sekreteri Hayri BARAÇLI’yı makamında ziyaret ederek Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök’ün selamlarını ileterek hediyelerini takdim etti. Eğirdir Belediyesinin Projelerini TBB ile paylaşmasından dolayı memnuniyetini dile getiren BARAÇLI, Umarım Türkiye Belediyeler Birliği olarak Eğirdir Belediyemizle, ilçemize ve ülkemize faydalı bir çok projeye imza atarız dedi.Türkiye Belediyeler Birliği ziyaretinden sonra İçişleri Bakanlığına geçen heyet, yeni oluşturulan bir taslak proje ile ilgili Mülkiye Baş Müfettişi Mahmut AĞBAL ile görüşmede bulundu.Daha sonra Dış İşleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Proje Finansman Daire Başkanı Zelal Şen ile TBB tarafından olumlu ve başarılı bulunan projeler ile ilgili toplantı yapıldı. Eğirdir İlçemizin tanıtımı yapıldıktan sonra projelerin tanıtımına geçildi. Proje Finansman Daire Başkanı Zelal Şen; Projelerinize uygun çağrılarımızı takip etmelisiniz, uygun çağrıya sunduğunuz takdirde umarım başarılı olur ve İlçemize faydası olur dedi.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün talimatı ile İlçemizde yapılması planlanan ‘Komando Müzesi’ne örnek teşkil etmesi amacıyla Polatlı İlçesine uğrayan ekip Polatlı Belediyesine ait ‘POTA’ isimli askeri müzeyi ziyaret ederek teknik incelemelerde bulundular.Eğirdir Belediyesi Proje ve Etüt Birimine destek veren SAREM Su Ürünleri Mühendisi İbrahim Özdal’da teknik gezide brifing verdi.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)